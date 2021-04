Protestan educadores en contra del Senado

McAllen, Tx. - Enojados, así se encuentran los educadores por que el Senado no asignó el dinero del estímulo educativo federal a las escuelas que necesitan recursos adicionales.

"Nuestras escuelas, nuestros niños necesitan estos recursos adicionales, especialmente en un momento en que la mayoría de nuestras escuelas públicas están lidiando con la emergencia crítica y costosa de la pandemia sanitaria", argumentó Molina.

Noticia Relacionada Vuelve a Salt Lake City

De acuerdo la líder de los maestros, el Senado ha ignorado la intención del presidente Biden y la mayoría del Congreso, quienes asignaron ese dinero a Texas específicamente para ayudar a las escuelas públicas a operar de manera segura durante la pandemia y recuperar parte de sus millones adicionales en gastos impulsados por la pandemia.

El dinero federal de emergencia no estaba destinado a gastarse en otros programas. No estaba destinado a ser utilizado para reemplazar los fondos estatales de educación para ayudar a la Legislatura a equilibrar el nuevo presupuesto estatal. Y no fue proporcionado a Texas para permanecer sin gastar mientras los distritos escolares continúan luchando por recuperarse de esta crisis de salud.

"Instamos a los legisladores a agregar los 18 mil millones a la porción de educación del presupuesto para cuando la versión final del proyecto de ley de gastos se escribe en el comité de la conferencia", insiste.

El dinero del estímulo incluye 12.4 mil millones asignados a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense firmada por el presidente Biden a principios de este año y 5.5 mil millones asignados por el último proyecto de ley de estímulo promulgado mientras Donald Trump todavía era presidente en diciembre.