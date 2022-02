Protegen a las tortugas: Las mantienen bajo lámparas de calor

Y debido a estas condiciones de frío, el personal del zoológico Gladys Porter estuvo ocupado el jueves observando y cuidando a los animales. El zoológico mantiene algunas de sus tortugas bajo lámparas de calor para mantenerlas calientes.

La mayoría de los animales tienen sus propios recintos donde pueden entrar para escapar del frío, dijo Alejandra Rodríguez, coordinadora de marketing del zoológico.

Los cuidadores del zoológico se aseguran de que las exhibiciones de aves estén preparadas para el invierno y cubiertas para protegerlas de los elementos.

"El zoológico monitorea de cerca el clima y, si es necesario, el diligente personal del cuidador llama a los animales a sus retiros calientes", dijo Clint Guadiana, curador de herpetología y director de seguridad en el zoológico Gladys Porter. "Cada vez que el clima se calienta, se les da acceso a espacios de espera tanto en el interior como en el exterior".

Sea Turtle Inc. dijo que los eventos de aturdimiento por frío ocurren cuando el agua se enfría demasiado para que las tortugas marinas mantengan su temperatura corporal. Como resultado, las tortugas están despiertas pero no pueden moverse ni nadar. Si no son rescatadas, mientras están despiertas y vivas, las tortugas se ahogarán por no poder levantar la cabeza para respirar.

Las tortugas ingresan a uno de sus refugios para protegerse del frío.

La cuidadora del zoológico de reptiles y anfibios Ashley Ortega, usa lechuga como soborno para que tres tortugas de Galápagos salgan del frío y entren en su cálido recinto interior.