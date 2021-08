Prohibir venta de gas por parte de Texas afectaría a México y a EU: AMLO

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que esta medida no solo afectaría a México, sino a otros estados de la Unión Americana.

"Esta propuesta del gobernador de Texas tengo la información que no fue aprobada, eso no significa que se haya cancelado, la propuesta de no permitir que salga gas de Texas esto no solo afecta a México, también afecta a otros estados de la Unión Americana, por eso no se aprobó y hay posturas distintas en Estados Unidos", dijo el mandatario.

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo diplomático que esto no se lleve a cabo. Afectaría no solo a México, sino también a estados de la Unión Americana a otros estados y por eso debemos de estar pendiente, atentos de la situación de Texas, que ellos tienen una afectación muy grande de falta de energía".

Y agregó: "Vamos estar atentos, y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está ocupándose de este asunto y se va estar informando".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que esta orden del gobernador de Texas se trate de una represalia contra México, sino que es una circunstancia difícil para ellos.

"Es una decisión que toman ellos, incluso como el gobernador de Texas es de un partido, y el Presidente es de otros, son posturas distintas que nosotros debemos de respetar porque es la soberanía de otros países", dijo.