Profundizará en personajes la nueva temporada de "S.W.A.T"

La actriz, productora y activista estadunidense Lina Esco, quien interpreta a "Chris Alonso" en la serie policiaca "S.W.A.T", aseguró que la nueva temporada profundiza más en los personajes femeninos.

"Será una evolución intensa, se verá de dónde vienen tanto 'Chris' como la capitana 'Jessica Cortez' (Stephanie Sigman) y afrontarán nuevos retos en su vida amorosa. En la segunda temporada se verá más de su vida personal.

"Vamos a aprender dónde y cómo se conectan, además de cómo iniciaron en la policía y eso es realmente bueno", destacó en entrevista con Notimex.

Lina estuvo en la Ciudad de México junto con la sonorense Sigman, ya que grabó uno de los capítulos de la segunda entrega, sin hacer "spoilers". Adelantó que son enviadas a este país a una misión especial sin el resto del equipo y, mientras intentan resolver el caso, se enfrentarán a fantasmas de su pasado.

"Sabremos más de dónde viene 'Chris', cosas más profundas, dónde se encuentra en ese momento de su vida y a dónde la han llevado las cosas que ella ha escogido. Vamos a México a tratar de resolver un caso, un crimen", se limitó a decir.

"S.W.A.T" está basada en la serie televisiva de 1975 en la cual el elenco está conformado solamente por hombres. En 2003 se estrenó una película y Michelle Rodríguez, en su personaje de "Chris Sánchez", es la única mujer del equipo.

Al respecto, comentó: "Nunca vi la serie original pero te puedo decir que es un tiempo maravilloso para estar en este negocio y en el mundo como mujer. Me siento muy agradecida que ustedes estén apoyándonos y vean este 'show' y estemos peleando constantemente por la diversidad, porque las historias sean reales y se traten temas que en otros programas no. Hay esa oportunidad.

"Además, ningún personaje se parece al de las versiones anteriores y creo que en esta serie las dinámicas son más rápidas para todos. Se tocan ciertos temas que en el pasado no, por ejemplo, no solamente hago de una oficial, mi personaje es bisexual y nuestro capitán es mujer, eso no lo viste en ninguna otra serie del género", concluyó.