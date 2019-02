Previene Salud contra neumonía

ruben.hernandez@latarde.com.mx

La neumonía provocó el fallecimiento de 464 personas en Tamaulipas durante el 2018, según informan autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado.

A lo largo del mismo año, se confirmaron 4 mil 181 casos en las distintas instituciones médicas que operan en la entidad.

"Las recomendaciones a les hacemos a la población para prevenir el padecimiento son: primeramente vacunarse contra la influenza, consumir alimentos ricos en vitamina C; no exponerse a cambios bruscos de temperatura; no automedicarse, acudir en forma inmediata a la unidad de salud más cercana a su domicilio al descubrir la presencia de los síntomas del mal", reveló un informe de la Secretaría de Salud en Tamaulipas.

¿QUÉ ES LA NEUMONíA?

De acuerdo con estudios realizados, la neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio, producto de una infección del parénquima pulmonar que puede afectar a todas las personas, pero es más frecuente en los extremos de la vida: niños y ancianos.

Quienes son más proclives a esa clase de infección son quienes padecen enfermedades crónicas, los inmunodeprimidos así como los que reciben quimioterapia y pacientes con VIH, entre otros más.

Recomendable

>Dejar de fumar porque el tabaquismo cuadruplica el riesgo de una neumonía

>Reducir el consumo de alcohol porque incrementa el riesgo de un problema más grave

>Asegurar un estado nutricional adecuado para contar con mayores defensas en el organismo

>Evitar el contacto con niños que estén enfermos, sobre todo con aquellos que tengan una infección respiratoria

TRANSMISIÓN

>Los virus y bacterias presentes en la nariz o garganta pueden infectar los pulmones al inhalarse.

También puede propagarse vía aérea por tosidos o estornudos, o por medio de la sangre, sobre todo en

el parto y después de este.

SÍNTOMAS

>Tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, fiebre, respiración rápida y sibilandas. En lactantes: dejan de comer, hipotermia.

464 personas murieron el año pasado en el estado a consecuencia de la enfermedad.

4,181 casos de este padecimiento se registraron en el 2018 en Tamaulipas.

1.3 millones de niños mueren anualmente en el mundo.

Cobra cerca de 2,400 vidas por día.

70% de casos son prevenibles con vacunas.

Costaría menos de 15 pesos prevenirla.