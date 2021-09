Prevén recuperación en recta final del año

Aunque no hay grandes expectativas de ganancias durante este mes patrio , el comercio "no esencial" de Reynosa confía en que septiembre será el inicio de una recuperación, que permita liquidar gastos de mantenimiento , rentas, impuestos, servicios básicos, salarios de empleados y además traerles ganancias.

"Nos sentimos un poco más tranquilos y confiados en que venderemos, o que al menos no tendremos pérdidas, septiembre es un mes muy importante porque todo se reactiva, hay más flujo de dinero, estamos aprovechando desde ahora para acercarnos al consumidor promocionando productos que tendremos para el fin de año", mencionó Fatima Gutierrez, vendedora de ropa.

La representación local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha reconocido que en la zona centro las rentas promedio de un local oscilan entre los 40 y 50 mil pesos mensuales, esta cantidad se ha fijado como la primer meta a conseguir, después lo que se destina al pago de empleados, mantenimiento, recibos de agua y electricidad.

En la última linea están las ganancias. "Primero se asegura la renta porque si no la pagamos no hay prórrogas, también los empleados, ya que al igual que nosotros ellos tienen familias, nadie trabaja sin necesidad, lo que llegue a quedarnos es para surtir mercancía, darle mantenimiento, pagar luz, agua, al final son ganancias, esta pandemia ha sido muy dura con nosotros, no tenemos la certeza de nada, pero si, ojalá que estos últimos meses sean diferentes", dijo Carlos Huerta, comerciante de novedades.

La pandemia por Covid-19, es uno de los retos a los que se enfrentarán durante el último cuatrimestre, con los constantes cambios al decreto y semáforo que pueden modificar sus porcentajes de apertura y horarios de operación.

Pero también, la posibilidad de que Estados Unidos concluya con el freno a los viajes no esenciales desde México, dejando de retener al consumidor local.

Por ello, Julio César Almanza Armas, presidente estatal de la Federación de Cámaras de Comercio (Fenacaco), destacó durante su más reciente visita a Reynosa, la necesidad de que las fronteras sigan cerradas, hasta que los esquemas de vacunación entre ambos países sean similares.