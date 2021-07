Prevalece ley en Estado

Me parece que no hay lugar a confusión y me parece que como ciudadanos tamaulipecos y ciudadanos de nuestro país somos un país de leyes, un país de Derecho”. Gerardo Peña Flores, presidente del Congreso

El diputado presidente del Congreso local, Gerardo Peña Flores, afirmó que sobre el fuero que mantiene el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, “el ministro resolvió siendo coincidente su opinión a lo que aquí el Congreso estatal, libre y soberano de Tamaulipas hemos determinado”.

Sobre la supuesta orden de aprehensión, dijo: “Nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de que exista esa orden de aprehensión, todo se escucha, no somos omisos a saber, a escuchar, a que nos lleguen muchos ‘memes’, muchos comunicados por todos lados”, dijo Peña Flores.

“Sin embargo en este momento no la hemos visto, ni siquiera la he visto publicada; yo no sé si en realidad exista”, insistió el diputado panista.

El diputado se remitió entonces a la declaratoria del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia constitucional enviada por la LXIV Legislatura tamaulipeca, aunque manteniendo el fuero constitucional de García Cabeza de Vaca según el acuerdo aprobado por los diputados locales el 30 de abril.

“El ministro resolvió siendo coincidente su opinión a lo que aquí el Congreso estatal, libre y soberano de Tamaulipas hemos nosotros determinado; me parece que no ha lugar a confusión y me parece que como ciudadanos tamaulipecos y ciudadanos de nuestro país somos un país de leyes, un país de Derecho”, destacó.

CONTRA JUEZ

Pero a pesar de lo dicho por Peña Flores, la LXIV Legislatura de Tamaulipas emitió un comunicado en donde dio a conocer que iniciará procesos penales en contra de funcionarios que participen en la orden de aprehensión en contra del mandatario local.

“Se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas”, cita textual del comunicado emitido este jueves.

La resolución expresada en el comunicado se dio ayer mismo en la sesión del Congreso local, a iniciativa del diputado panista Félix García Aguiar, presidente de la mesa directiva.

Con 24 votos a favor y ocho en contra, el Congreso aprobó la propuesta para que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presente una demanda en contra del juez de Distrito que ordenó la detención del gobernador, aunque expresamente no lo mencionan en el boletín, ni al diputado de la iniciativa.

García Aguiar calificó en la sesión como indebida la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, la cual fue girada por el juez de distrito especializado en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez.

RESOLUTIVO

Van por todos

- El Congreso local solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar las carpetas de investigación y/o procesos correspondientes sobre la “supuesta” orden de aprehensión en contra del gobernador.

- Asimismo aprobaron presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión.

- “Se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas”, señala la resolución.

- También que “se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas”.