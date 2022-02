Presume Luisa Vox su autenticidad

"A mí, gracias a Dios, mis padres siempre me dejaron ser yo misma desde chiquita, siempre me dejaron hacer lo que yo quería. Por ejemplo, quería estar en clases de guitarra en vez de ballet, en soccer y no en gimnasia; digo, son ejemplos, pero el punto es que siempre me dejaron ser yo misma.

"Nunca me dio miedo defender mis gustos y creo que mucha gente sí batalla con eso, por eso siempre me vestí como quise, me peiné y canté como quise y lo seguiré haciendo", afirmó la joven, de 21 años, en entrevista.

Esa actitud de empoderamiento femenino lo refleja en sus canciones. En 2016 debutó con el EP en inglés It's a Matter of Time, que refleja su personalidad al 100 por ciento.

Ganó más popularidad tras lanzar los sencillos "Enamorarme Así", "Ganas de Ti", "Espejos" y "4AM", en 2018. Su base siempre ha sido el rock, aunque ha experimentado con mezclas que van desde el pop hasta el punk.

"Mi objetivo es conectar con la gente y que, al momento en que escuchen mis canciones, que se sientan conectados con lo que estoy haciendo y sientan que pertenecen, sin importar su edad, orientación sexual o género.

"Quiero que al escucharlas de verdad sientan algo, y creo que lo he hecho bien, promover este mensaje de que todos somos uno mismo y que no pasa nada".

Dentro del poco tiempo que lleva en la escena, la regiomontana aseguró que el camino recorrido no ha sido fácil.

"Ha cambiado mucho, para bien, el trabajo de las mujeres en la industria de la música. No he tenido ningún problema en ese aspecto ni me han hecho sentir mal ni nada feo, pero sí me doy cuenta de que, por alguna razón, no sé por qué, ser hombre y estar en la misma industria, por lo que he visto, pegan más rápido porque tienen fangirls.

"Depende de si está guapo o no, pero acá, con las mujeres, no. Acá es de: 'preséntate y que escuchen tu talento de verdad'. Entonces eso puede ser otro obstáculo. No me quejo de nada porque me ha ido muy bien, pero puede que sí me haya alentado eso (a mi crecimiento)".

Vox, quien aprendió a tocar guitarra a los 7 años en School of Rock México, presentó un adelanto del que será su nuevo concepto musical este año, con su sencillo "Sola", en colaboración con Tuvé.

Formará parte del set list que interpretará este domingo en el Lunario, como parte del show con el que abrirá el espectáculo del grupo Wiplash.