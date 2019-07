Presume Donovan título de EUA ante México de 2007

CIUDAD DE MÉXICO.- Landon Donovan, exseleccionado estadounidense, presume que es el jugador que más veces ha derrotado a México, a sólo horas de disputarse la final de la Copa Oro 2019.

"Recuerden la última vez que lo hicimos en el Soldier Field (en el 2007 con un gol suyo al equipo de Hugo Sánchez). Y crean que lo podemos volver a hacer", escribió en redes sociales.

That joke was funny a year ago, find some new material. No US men´s player has beaten Mexico more than I have. Let´s be positive and cheer on our @USMNT as they beat Mexico...like the last time we played them at Soldier Field in the GC Final!!! ?????????? https://t.co/k0tHd6mUWu pic.twitter.com/C4DMdIQPs1