Presentan a Yon de Luisa como presidente de Femexfut

Este miércoles, fue presentado Yon de Luisa como el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y junto a él, se dio a conocer al nuevo equipo de trabajo del máximo organismo del balompié nacional.

Gilberto Hernández fungirá como el nuevo Secretario General y además estará a cargo de todas las Comisiones. Guillermo Cantú se mantiene dentro de la institución, aunque ahora se encargará de todo lo deportivo como nuevo Director General.

Una de las sorpresas en la conferencia de prensa, es que no se nombró al nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. Cantú refirió que es importante más no urgente, incluso se mencionó que aún no se llega a ningún acuerdo con el hasta ahora estratega Juan Carlos Osorio.

El nuevo presidente de la Femexfut aseguró que la 'salud' del futbol mexicano es sana y dejó como principal objetivo lo deportivo.

"El objetivo principal de la Federación es el deportivo. Esta nueva administración tomará lo bueno que se hizo antes y verá hacia el frente. El estado de salud del futbol mexicano es sano", aseveró el nuevo mandamás.

Esquema Femexfut

Gilberto Hernández. Secretario General.

Yon de Luisa. Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Guillermo Cantú. Director General.

Luis Palma. Director General de administración y finanzas.

Beatriz Ramos. Directora de comunicación e imagen.

Diego Suinaga. Director General de comercialización.