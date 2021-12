¿Prepara el adiós?

Ben Roethlisberger, el quarterback de los Steelers de Pittsburgh, dijo que el partido del lunes por la noche ante los Browns de Cleveland podría ser su último en el Heinz Field.

"No hablo jamás en términos definitivos ni doy por seguro nada", dijo Roethlisberger el jueves. "Jamás he hecho eso y no soy así. Pero si analizo el panorama en general, diría que todas las señales apuntan a que podría darse este caso".

El jugador de 39 años insistió en que no tomará una decisión definitiva sino hasta después de la campaña. Destacó que su equipo sigue en la búsqueda de un boleto de playoffs.

Pero por ahora, el veterano ha reconocido por primera vez la posibilidad de disputar el lunes su último encuentro en casa.

"Daré la respuesta definitiva en algún momento, más adelante", enfatizó Roethlisberger. "Me concentro ahora en ganar este partido. Si es que éste va a ser de hecho mi último partido de temporada regular como local, va a ser uno de los más importantes de mi carrera".

El "Big Ben", reclutado como la décima selección general en el draft de 2004, es líder de la franquicia prácticamente en todas las categorías estadísticas relevantes para un mariscal de campo. Ha guiado a Pittsburgh a tres apariciones en el Super Bowl y a dos títulos en 18 campañas con la organización, un récord de la franquicia.

Si ésta es la despedida de Roethlisberger, se retirará como uno de los 10 mejores en la historia de la NFL dentro de tres rubros estadísticos importantes: Quinto en yardas por aire con 63.721, quinto en triunfos durante la temporada regular con 163 y octavo en pases de anotación con 416.

Tiene una foja de 91-31 como local en campaña regular, la tercera mayor cifra de triunfos por parte de un quarterback en un mismo estadio, sólo detrás de Tom Brady y John Elway.

"He tenido la bendición de jugar frente a los mejores fanáticos de todos los deportes y en la mejor sede", dijo Roethlisberger. "¿Qué mejor manera de tener un último partido de temporada regular que en un lunes por la noche frente a un rival divisional?".

Roethlisberger podría disputar su último partido de inicio en el Heinz Field ante un equipo al que ha dominado durante años. Ésta ha sido una campaña irregular para Roethlisberger, quien ha lanzado para 3.373 yardas, 20 touchdowns y ocho intercepciones.

Pero uno de sus momentos más brillantes llegó en la Noche de Brujas, con una victoria de 15-10 en Cleveland. Fue su 25to triunfo en 28 partidos frente a los Browns.