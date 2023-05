Fallece Jim Brown, leyenda de la NFL

"Tenemos el corazón roto por la muerte del legendario Jim Brown, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, un verdadero pionero y activista. Su legado vivirá para siempre", sentenció la NFL.

Por su parte, la esposa del deportista —Monique Brown— escribió en redes sociales que la muerte del legendario atleta fue pacífica.

"Para el mundo era un activista, actor y estrella del futbol americano. Para nuestra familia era un esposo, padre y abuelo maravilloso. Nuestros corazones están rotos", lamentó Monique.

¿Quién era Jim Brown?

Oriundo de Georgia, Estados Unidos, Jim Brown fue uno de los jugadores más legendarios de los Cleveland Browns. Su trayectoria, como deportista, le llevó al Salón de la Fama en 1971.

Rumbo a fines de los sesenta, tras abandonar las canchas, se dedicó al cine; apareció en películas como Any Given Sunday y The Dirty Dozen.