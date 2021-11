Preocupa a las empresas de EU reforma eléctrica

En sintonía con sus declaraciones de la semana pasada y la carta que 40 congresistas enviaron a altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, Salazar refrendó hoy en conferencia de prensa que México "necesita las inversiones de las empresas estadounidenses", y señaló que su gobierno analiza "los motivos de la reforma" para ver si "hay algunos caminos a los que podamos llegar. No sé si eso sea posible", apuntó.

Declaró que, en el marco del diálogo bilateral, los gobiernos de Biden y López Obrador discuten sobre "las cosas más importantes", y añadió: "Una de estas cosas es la energía".

El pasado miércoles 3, el diplomático encendió una polémica en los círculos políticos y empresariales del país cuando informó, a través de su cuenta de Twitter, que se había reunido con funcionarios del gobierno federal, a quienes expresó las "serias preocupaciones" de la administración de Biden respecto a la reforma eléctrica.

ENVÍAN CARTA

Ese mismo miércoles, un grupo de 40 congresistas republicanos envió una carta a cuatro altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, en la que exigieron que Washington presione a México para que "cese sus acciones discriminatorias y para proveer a las empresas de Estados Unidos que operan o hacen comercio en México, de un piso parejo, como se planteó en el Tratado de Libre Comercio (TMEC)".

Reclama Ebrard

- Al día siguiente, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón reclamó a Salazar sus declaraciones, pues reveló que existía un acuerdo con Washington para que el gobierno vecino no emitiera una postura hasta "escuchar qué es y qué no es" esta reforma. En octubre pasado, el mismo Ebrard había asegurado que la reforma eléctrica no sería tema en la relación bilateral

- Pero al siguiente día el embajador subió una fotografía en sus redes sociales donde aparece rodeado de "líderes" del sector eléctrico, y expresó públicamente su apoyo a las "empresas de Estados Unidos y México" que brindan "energía limpia, asequible y confiable a México"

- "Líderes del sector eléctrico me contaron de primera mano sobre su trabajo continuo para lograr este objetivo", añadió, en un claro respaldo al sector privado y a sus protagonistas.