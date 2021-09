Premia Venecia a coproducción mexicana

La coproducción mexicana obtuvo el galardón por su historia sobre una infancia carente de derechos y huérfana, pero también por el mensaje de que es posible, a pesar de todo, hallar la propia identidad.

"Claramente Neza tiene fama de ser fea, delictiva. Cuando saben que vienes de ahí te dicen que si les vas a robar. Llevar esta película en nombre de Neza es decirle a la gente: no hay que generalizar. El lugar donde vives no te marca", dijo, en entrevista, Navarrete.

Admirador de Dwayne "La Roca" Johnson, el joven adelantó que desea dedicarse a la actuación, por lo que buscará estudiar al respecto.

"Cuando te aplauden, es halagador, te das cuenta de que tu trabajo gustó. Te sientes feliz, conmovido. Es muy lindo.

"Mi plan es seguir con esto. Es algo que realmente me gusta. No quiero que sea sólo esta oportunidad. No por La Caja voy a saber hacer cualquier tipo de actuación. Necesito conocimientos".

Vigas, quien con su película Desde Allá se llevó en 2015 el León de Oro, máximo reconocimiento del certamen, auguró una larga y exitosa carrera para Navarrete, a quien reclutó cuando éste tenía 13 años.

"Ha sido una súper revelación. Todo el mundo que ve la película queda muy asombrado con Hatzín. Cuando vi el video de la audición de Hatzín sentí una honestidad ante la cámara, un talento natural, único, una capacidad de expresar emociones de alguien mayor", comentó el realizador venezolano.

El filme, donde además actúa el mexicano Hernán Mendoza, también obtuvo el Premio Sfera, que se otorga a largometrajes que proyecten reflexiones para elevar la calidad de vida de las personas.

"El premio de la UNICEF es muy importante, y también el Sfera. Ya estábamos satisfechos por el recibimiento de la película y las críticas, pero ahora, contentísimos", dijo Vigas.