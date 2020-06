Prefiere lo acústico

Ciudad de México.- La carrera musical de Natalia Jiménez comenzó en lo acústico, por eso, el reto de cantar sus temas sin más compañía que un piano, no le fue tan ajeno.

Natalia es parte del segundo episodio en "A tiny audience", serie de conciertos íntimos en los que participan artistas latinoamericanos como Mon Laferte, Juanes y Sebastián Yatra.

"Cuando empecé cantando fue así con una guitarra, yo y el metro, la verdad es que estaba más acostumbrada a hacer eso y me acuerdo cuando empecé a tocar con grupo, que me sacaba de onda porque había tantas cosas en el escenario y tanta gente y ahora fue como volver un poco a ese origen, de cantar sola y de no tener a nadie más y de valerte por ti mismo, con tus cosas y tu gracia y con tu voz", dijo.

La intérprete considera que es más fácil llegar al público de forma bohemia que con un espectáculo de gran producción.

Para la ocasión escogió tres temas representativos de su carrera: "Creo en mí", que habla de cuando sufrió abuso, "Amanecí en tus brazos", un cover y "Algo más", que recuerda haber escrito en México cuando tenía una relación a distancia.

La presentación está disponible en OnDIRECTV y mientras la pandemia termina, asegura que se ha vuelto muy cercana a las redes sociales, donde también ofrece conciertos privados.

En octubre retomará la grabación de su disco México de mi corazón dos, en el que tendrá como invitados a Yuri, Alicia Villarreal, Carlos Rivera y Alex Fernández junior; planea grabarlo en la Ciudad de México con poca gente espectadora y lanzarlo en 2021 para las fiestas patrias.

"Para mí México es todo, tengo jalapeños en la nevera, agua de jamaica, llevó chipotle a todas partes a todo le pongo lima a todo, le pongo cilantro, he acabado siendo española cantando mariachi, os amo", aseguró.