Predicciones 2021

Ciudad de México.

Luego de enfrentar un año particularmente difícil, en el que la pandemia cambió el rumbo de todo, incluyendo los espectáculos, las predicciones para el año nuevo son alentadoras y llenas de enseñanzas. "El año 2021 viene cargado de energía, tanto positiva, como negativa", afirma Saúl Maxwell, mejor conocido como "El psíquico de las estrellas", quien platica acerca de lo que viene con el nuevo ciclo.

El predijo el futuro de algunos famosos para este año nuevo. Desde trabajo y hasta bodas son algunas de las cosas que vienen para ellos. Aquí las presentamos.

DERBEZ: ÉXITO EN HOLLYWOOD

Viene un reality show espectacular donde van a actuar todos como familia y se va a hacer en Hollywood, donde lo aman y le están dando la oportunidad. A este hombre le gusta mantener a su familia unida, si hay percances entre sus hijos, él los regaña y los vuelve a mantener unidos, es algo que aprendió de su mamá que siempre fue muy estricta con él.

LIVIA DEBE PAGAR

Livia Brito pidió perdón, se retractó (por golpear a un fotógrafo) lamentablemente le ganó la adrenalina. Vas a tener que pagar dinero, pero si el muchacho (Ernesto Zepeda) los sigue acusando, el novio va a hacer mucho tiempo en la cárcel, de hecho ese muchacho va a tener muchos problemas.

DEBILIDAD EN TARSO

Ignacio López Tarso debe cuidarse porque está muy bajo de defensas, él normalmente baja mucho, pero hay que estar preparados en el 2021 porque no creo que pase esa barrera del año, si no se cuida como se debe no llega a julio. Pero si se va, será porque ya pasó su ciclo.

CÁRCEL PARA PABLO LYLE

Es un muchacho joven con inquietud, con una carrera implacable, pero por el problema que tuvo en Miami lo han encasillado. Tendrá muchos problemas para salir ahora, tendrá que hacer un tiempo allá, pueden ser dos o tres años en una cárcel de EU. Le están haciendo santería cubana, que tenga cuidado.

BODA DE BELINDA Y NODAL

Hay una boda que va a pasar el año que viene, de ellos, despampanante, donde muchas celebridades se unirán. Al principio mucha gente pensaba que era un noviazgo fabricado pero no es así, porque sí los veo que están muy acaramelados y se ve que hay mucha pasión, la pasión que la caracteriza a ella, una mujer muy intensa y como que él ha aprendido a mejorar y a adaptarse a esa energía. Enero, febrero y marzo viene el veneno arrastrando del 2020, pero como sus signos son de fuego, van a crecer y sigue la pasión.

CHABELO LIDIA ,CON LA SALUD

Lo respiratorio de Chabelo le afectará mucho, veo algo con la respiración y mientras él esté en cama no podrá dar entrevistas. No anda muy bien, nos puede sorprender este 2021 con un funeral porque sus defensas están bajando constantemente, hay que rezar para ver si puede pasar al 2022, pero no se ve.

UN ESPECTACULAR SHOW PARA VERO

Es una diva que donde se pare siempre tendrá espectáculos. Este año andará muy dentro de los foros, dentro del espectáculo viene un show para Verónica Castro, un show espectacular para ella, como "Mala noche"... ¡no!, increíble. Que Verónica se cuide mucho la parte del estómago porque en este ámbito puede tener un descenso en la salud, la circulación también.