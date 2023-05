Luis de Llano y su primera aparición desde que Sasha Sokol lo demandó

Su hermetismo -justificó- tuvo que ver con una petición de sus abogados, debido a que destacó que fueron ellos quienes le indicaron que no podía hablar acerca de la situación legal que atraviesa por la demanda que Sasha interpuso en su contra, por lo que dejó abierta tanto la posibilitad de apelar como no apelar ante las acusaciones, un rumor que se esparció hace un par de días, a través de una página de internet: "No puedo decir si es falsa o no, sin comentarios eso".

"Perdón, mis abogados son los que están tratando todo, por favor, me han pedido que ellos son los que están manejando todo ello (...) de eso no tengo comentarios para nada".

La intención de De Llano al acercarse a conversar con la prensa no fue más que la de expresarles que su carrera continúa, por lo que está a punto de volver a la televisión, con un programa de televisión, en el cual indicó que promoverá los valores, la unión familiar, en pro de incitar pensamientos positivos que alejen a la sociedad de prácticas violentas, sin embargo, las y los reporteros se interesaron en sólo dos aspectos; la demanda de Sasha y su estado anímico actual.

Y aunque el productor permaneció en silencio con respeto a las preguntas que tenían que ver con la exTimbiriche, expresando que no haría comentarios con respecto a este tema, también se mostró accesible, pese a los empujones y la aparente desorganización, pues aseguró que a lo largo de los 50 años de carrera que tiene la televisión, él y la prensa han sostenido una relación de mucho respeto. "Les agradezco mucho el apoyo que siempre me han dado", dijo mientras era protegido por varias personas que se encontraban a su alrededor.

Fue entonces que se dijo muy contento por los acontecimientos que celebraría esa noche: "Esta noche muy contento de estar aquí en esta reunión, donde voy a ver a muchos amigos que no veo desde hacía mucho tiempo", indicó, pues en ese mismo recinto se dieron cita figuras como Talina Fernández y el diseñador de modas Mitzy.