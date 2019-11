Ponen en riesgo el abasto de gas

CIUDAD DE MÉXICO.

"En México no existe almacenamiento de gas natural, tenemos tres plantas de gas natural licuado pero eso no se considera almacenamiento, es imposible pensar en un abasto seguro de gas natural si no contamos con almacenamiento. "En la Administración pasada hubo una política que buscada una solución para este problema, es un tema que tenemos que discutir ya, porque cualquier interrupción en alguno de los ductos principales puede poner en riesgo el abasto de gas natural en el País", aseguró Tania Ortiz Mena, directora general de IEnova. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), la capacidad de almacenamiento de gas que hasta el momento se tiene en el País cubre apenas 1.5 días del consumo nacional, mientras que en naciones como Holanda y Alemania el inventario alcanza 151 y 100 días, respectivamente. Actualmente, México cuenta con tres terminales de almacenamiento y regasificación, pero únicamente para gas natural licuado ubicadas en Baja California, Colima y Tamaulipas.

De acuerdo con un estudio sobre almacenamiento de gas natural en México, realizado por la consultora Deloitte, esta capacidad sigue siendo insuficiente. Juntas suman una capacidad instalada de regasificación de 2 mil 290 millones de pies cúbicos por día y una capacidad de almacenamiento de 920 mil metros cúbicos, cifra es aún muy baja comparada con la de otros países. "El tema del gas que estamos desaprovechando se resuelve con inversiones en infraestructura que se puede hacer relativamente fácil, con una planeación adecuada, me parece que hay mucho interés del sector privado", manifestó Ortiz. Fernando Tovar, director general de Engie México, consideró positivo reactivar la subasta de gas que quedó pendiente del sexenio pasado, la cual consideraba hasta 40 mil millones de pies cúbicos de almacenamiento de gas natural. "Esa subasta sigue en pie y sería interesante si se puede reactivar", afirmó Tovar.

La política pública en materia de almacenamiento de gas natural anunciada en marzo de 2018 obliga a que el Cenagas cuente, en 2022, con inventarios capaces de cubrir una demanda mínima de tres días de consumo nacional, lo que equivale a alrededor de 28 mil millones de pies cúbicos diarios de gas. Para 2029, el inventario deberá cubrir al menos cinco días, con 45 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, suficientes para solventar una demanda calculada de más de 9 mil millones de pies cúbicos de gas.