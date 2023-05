Acumula colectivo 34 botones de pánico por amenazas

GUADALAJARA, Jalisco

De los botones, 4 son de instancias federales y 30 fueron otorgados por comisarías de Guadalajara y Zapopan, comentó Héctor Flores, secretario del colectivo.

Agregó que además hay 10 integrantes inscritos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que reciben rondines de vigilancia de parte de la Guardia Nacional.

Pese a estas medidas, no hay una garantía de que estén a salvo, en el federal porque no hay una atención directa de la autoridad y en el local porque los dispositivos tienen batería solo hasta por 4 horas, explicó Flores, quien cuenta con ambos botones.

"Es súper indolente el Gobierno, hace como un año o menos, me trataron de levantar de un domicilio, me tuve que cambiar, ni siquiera me aceptaron la denuncia, porque no me había pasado, no existe registro de la tentativa, las víctimas estamos completamente solas.

"A una compañera la golpearon, Verónica Olivares, tiene su denuncia, pero para la Segob se le hizo que eso no había sido agresión directa y le negaron el botón, solo está en el Mecanismo con rondines a su domicilio", dijo Flores.

Lamentó que ni Tlajomulco, ni Tlaquepaque ni Tonalá tengan dispositivos para proteger a quienes viven en esos municipios, pese a que ya lo han solicitado en varias ocasiones.

MURAL publicó el 10 de mayo el caso de doña Mary, ella vive en Guadalajara y recibió un Pulso de Vida, como se llama oficialmente a esos botones en la Comisaría del Municipio, porque ha visto cerca de casa a quienes se llevaron por la fuerza a su hijo en octubre.

Ella busca a Ricardo Zepeda González, desaparecido desde el 22 de septiembre de 2022 en la Colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara, 4 personas que dijeron ser de la Fiscalía entraron a su casa y se lo llevaron.