Ni el frío detiene a robacarros

El Mañana / Staff



Ni el frente frío que tuvo temperaturas congelantes detuvo a los robacarros que despojaron de sus vehículos a dos automovilistas.

El primer robo vehicular se reportó a las autoridades estales alrededor de las 07:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura de la tienda de conveniencia ubicada en el ejido El Guerreño.

El automovilista afectado reportó que fue despojado de su vehículo Chevrolet Impala modelo 2006 sin placas con lujo de violencia por sujetos armados.

El segundo robo vehicular ocurrió en la misma carretera a la altura del ejido Palo Blanco, en donde el conductor afectado señaló que transitaba por el sector cuando le cerró el paso otro vehículo, del cual descendieron delincuentes armados, quienes lo obligaron a bajarse de su camioneta Dodge Ram de color gris modelo 2004, sin placas.

Las autoridades señalaron que ambos reportes se realizaron al número de emergencia 911 y señalaron que ni el frío detuvo a los delincuentes.

ROBO EN CASA

Un empleado de maquiladora denunció que amantes de lo ajeno lo dejaron sin cocinar porque se llevaron el tanque de gas y una bicicleta.

El afectado, habitante del fraccionamiento Puerta Grande, acudió a la delegación de Seguridad Pública manifestando que el lunes alrededor de las 20:00 horas llegó al domicilio percatándose que el candado de la puerta estaba roto y tirado en el suelo.

Posteriormente, ingresó a la vivienda y observó que en el interior estaba todo en orden, por lo que pensó que no había cerrado bien, pero al intentar hacerse de cenar se dio cuenta de que no encendió la estufa, por lo que al salir al patio trasero se dio cuenta que no estaba el tanque de gas y faltaba una bicicleta.

Por tal motivo salió de la casa preguntándole a un vecino, pero nadie observó nada y resaltó que le comentaron que en días pasado otro colono había sido víctima de un robo domiciliario.