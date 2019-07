Policía investiga matanza en festival de California

Gilroy, California.

Las autoridades investigaban el lunes el motivo de un ataque contra un popular festival de California en que un individuo mató a tres personas e hirió a 12 antes de ser abatido por la policía.

El hombre abrió un hueco en una cerca para evitar la seguridad y disparó contra la gente en el popular Festival del Ajo de Gilroy, en el norte de California.

Los fallecidos son un niño de 6 años, una niña de 13 y un hombre de unos 20 años.

El individuo estaba armado con un fusil y entró de forma clandestina atravesando una cerca que daba a un aparcamiento, junto a un arroyo, explicó el jefe de policía de Gilroy, Scot Smithee.

El agresor fue identificado como Santino William Legan y al parecer tenía 19 años, dijo el lunes una fuente policial que pidió no ser identificada.

La policía allanó la vivienda de la familia Legan en el vecindario Gilroy, y un vehículo cubierto de polvo que estaba enfrente. Los agentes poco después salieron de la vivienda de dos pisos llevando bolsas y evidencias.

Los agentes llegaron el domingo a la noche, dijo una vecina, Jan Dickson. Agregó que los policías pidieron a todos salir con las manos en alto, y que una persona salió. La familia tenía cuatro niños, todos varones, entre ellos uno que es boxeador y otro que es atleta.

Se trata de una familia "agradable, normal", dijo la vecina añadiendo que Santino William Legan no vive allí desde por lo menos un año.

Legan al parecer tenía una cuenta de Instagram y había colocado dos fotos ese mismo día, una de ellas apenas minutos antes del suceso.

En la cuenta, que ya ha sido borrada, Legan se describe de nacionalidad italiana e iraní. Hay una foto de "Smokey the Bear" junto con un letrero que dice "fire danger" ("peligro de incendios") y abajo el mensaje de que hay que leer "Might is Right", un libro publicado en el siglo XIX que postula que el más fuerte tiene la razón.

Minutos antes del suceso, colocó en la cuenta una foto del festival con las palabras "Ayyy llegó el festival de ajo" y "vengan todos a aprovechar tantas (cosas) a precios exagerados".

El alcalde de Gilroy, Roland Velasco, declaró el lunes que la comunidad está de luto pero que superará el momento difícil.

La violencia armada es una epidemia, dijo el alcalde en conferencia de prensa.

Añadió que el hecho de que ese tipo de evento haya sido blanco de violencia "va más allá de la tristeza". Elogió "la increíble valentía" de los policías que respondieron, afirmando que sin duda salvaron vidas al arriesgar la propia.

El agresor usó un arma "tipo fusil de asalto", dijo el lunes el comandante policial. El sujeto pareció disparar al azar cuando abrió fuego poco después de las 17:30 el domingo, al final de un festival de tres días que atrae a más de 100.000 personas a la localidad conocida como "La Capital Mundial del Ajo".