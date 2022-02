Podrían donatarias perder autorización ante cambios fiscales

Adicionalmente, las donatarias autorizadas enfrentarán el riesgo de perder su autorización para operar, porque el formato de declaración fiscal disponible para ellas les impide demostrar que sus ingresos sí provienen de su actividad central, alertó Virginia Ríos, fiscalista y profesora de la Universidad Iberoamericana.

Recordó que, como parte de la reforma fiscal para el ejercicio 2021- que no aplicó para la declaración anual de 2020, ya que no tiene efecto retroactivo-, se estableció que las donatarias autorizadas que obtengan más del 50 por ciento de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social perderán su autorización para operar.

Sin embargo, el formato de la declaración fiscal de las donatarias, solamente contempla los campos arrendamiento de bienes, dividendos, donativos, regalías, intereses devengados a favor y ganancia cambiario, y otros ingresos.

En el rubro "otros ingresos", reportan los ingresos derivados de la actividad por la que se otorgó la autorización, aunque la autoridad no lo considere así.

Por ejemplo, las instituciones educativas autorizadas como donatarias, entre ellos el Tec de Monterrey, reciben donativos, pero la mayor parte de sus ingresos las obtiene de las colegiaturas que cobran y las incluyen en "otros ingresos".

Para resolver el problema, señaló Ríos, es urgente que se modifique el formato y se incluya el campo "Ingresos propios de la actividad por la cual obtuvo la autorización", ya que estas organizaciones tienen hasta el 15 de este mes para presentar su declaración anual del ejercicio 2021.

"De no hacerse (el cambio), las donatarias están en un grave riesgo de perder su autorización por la lectura errónea de la información que hace la autoridad. Si pasa, las sacarán como donatarias y les pueden cancelar sellos digitales, con lo que ya no podrán facturar", advirtió la fiscalista.

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), existen 14 mil 324 donatarias autorizadas en México, entre las que destacan por su tamaño y presencia la Cruz Roja Mexicana y Michou y Mao, enfocada a la asistencia y prevención de niños mexicanos con quemaduras severas.

Para Maribel Trejo, vocera de la Comisión de Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), la recomendación es que presenten su declaración anual con una aclaratoria en la que describan qué se incluye en "otros ingresos" para demostrar que sí tienen que ver con la actividad por la cual obtuvieron autorización.

No obstante, al formato de declaración se le deben agregar cuatro campos más, donde se desglosen los ingresos de la actividad de las donatarias: cuotas de recuperación, cuotas de asociados, ventas de activos fijos y estímulos fiscales locales o municipales.