Podría volver a la TV

Sin embargo, se ha hablado de reiniciar la serie por completo, luego del lanzamiento del servicio de transmisión de NBC , Peacock , que transmitió especiales de avivamiento para 30 Rock y Parks And Recreation .

The Office , la adaptación estadounidense de la comedia de Ricky Gervais y Stephen Merchant se ha convertido en una de las traducciones más exitosas de un programa del Reino Unido , y su episodio final se emitió en 2013 después de nueve temporadas.

EN ESPERA

Si bien NBC ha declarado anteriormente que "no tenían planes" de reiniciar The Office, parece que están esperando que el showrunner Greg Daniels se acerque a ellos para poder lograrlo.

Según Deadline, la jefa de contenido de NBCU, Susan Rovner dijo que "siempre que Greg Daniels quiera hacer uno, estamos a la espera".

Daniels ha hablado anteriormente sobre las posibilidades de un resurgimiento con el elenco original, incluidos Steve Carell y John Krasinski, pero consideró que la idea era poco realista.

¿Y EL ELENCO?

"Creo que la gente estaba asumiendo que volver a hacer The Office implicaría volver a reunir a todo el elenco y simplemente continuar donde lo dejamos", dijo Daniels. "Probablemente no vamos a recuperar todos y cada uno de los personajes, todos están haciendo todas estas cosas geniales".

"No creo que las expectativas de la gente de volver a montar y hacer más episodios del mismo programa fueran realistas", añadió.

Desde The Office , Krasinski ha obtenido un gran éxito con A Quiet Place y su reciente secuela, mientras que Carell ha protagonizado The Big Short , Last Flag Flying y Vice .

POCO REALISTA

