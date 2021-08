Pierden preciosa serie de Amazon

Nueva Zelanda ha sido asociada por mucho tiempo con "The Lord of the Rings" ("El señor de los añillos) pero con la cancelación repentina de la filmación local de la anticipada serie de Amazon Prime Video inspirada en los libros de J.R.R. Tolkien, el país se ha convertido más en Mordor que en la Comarca para cientos de trabajadores.

En un golpe mayor para la pequeña pero vibrante industria audiovisual del país, Amazon Studios anunció el viernes que filmará la segunda temporada de su serie original, sin título aún definido, en Gran Bretaña.

"El cambio de Nueva Zelanda a Gran Bretaña se alinea con la estrategia del estudio para expandir su huella de producción e invertir en espacio para estudios en el Reino Unido pues varias series importantes de Amazon Studios ya tienen su hogar en Gran Bretaña", dijo la empresa en un comunicado.

La medida fue un golpe ara muchos en Nueva Zelanda. La producción es una de las más costosas en la historia, Amazon ha gastado al menos 465 millones en su primera temporada, que justo acaba de terminar sus filmaciones en Nueva Zelanda, según cifras oficiales.

La serie daba empleo directo a 1.200 personas en Nueva Zelanda y generaba otros 700 empleos indirectos, según estas cifras.

"Es un shock para todos", dijo Denise Roche, directora de Equity NZ, un sindicato que representa a artistas. "Realmente me siento mal por todos los pequeños negocios, las personas de tecnología que invirtieron en esto para el futuro. Nadie tenía idea".