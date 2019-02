Pierden litigio con PEMEX; impiden ingreso a obreros. Ya estaban avisados los empleados

Desde la noche anterior nos dijeron que tenían problemas y que no nos presentáramos . Obrero

Alrededor 300 personas que trabajan para una empresa que tenía contrato con PEMEX en el Complejo Procesador de Gas Burgos fueron impedidos a ingresar a las instalaciones de la paraestatal, al perder la empresa

Ayer, se presentaron en sus horarios habituales pero se encontraron con las puertas cerradas en las Plantas Criogénicas 5 y 6.

Como aviso previo, sólo hubo un mensaje telefónico para que no acudieran a laborar el día de ayer.

"Desde la noche anterior nos dijeron que tenían problemas y que no nos presentáramos, pero no creíamos que fuera verdad, yo tengo un año trabajando aquí, si me sorprendió", expresó uno de los trabajadores.

Sobre el lateral del kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey se crearon filas de por lo menos 40 vehículos esperando ingresar. El personal que se encontraba dentro se negó a brindar información.

El motivo de cierre del acceso a las instalaciones de la Cuencas de Burgos surgió luego de que un juez emitiera un dictamen contra la empresa NGL S.A de C.V. Encargada de realizar una serie de construcciones dentro del complejo.

"Hubo compañeros que se comenzaron a retirar y a otros que dejaron ingresar pero sólo para hacer un inventario, eso fue lo que nos dijeron". expresó uno de los obreros.

Entre quienes esperaban se veían logos de otras empresas que mantenían contratos con la empresa antes mencionada, tales como Excavaciones de la Frontera S.A de C.V, CONIP, ICEM, Construcciones y Desarrolladores Salina Cruz, IXA Control y Administración Aplicada, DuFromex, entre otras.

