Piden tiempo para denunciar abusos

McAllen, Tx.- Buscan que legalmente se otorgue un periodo de tiempo más largo a las víctimas, menores de edad, de abuso sexual, que les permita denunciar por daños y perjuicios civiles a sus agresores y las organizaciones que los encubrieron.

Tres exmiembros del equipo nacional de gimnasia femenina en Estados Unidos declararon, entre otros, a favor de una propuesta que daría más tiempo a sobrevivientes de abuso sexual infantil para denunciar por daños y perjuicios civiles a sus agresores y las organizaciones que los encubrieron. Las hermanas Tasha y Jordan Schwikert, y Alyssa Baumann, están entre cientos de víctimas que dicen haber sido abusadas por Larry Nassar durante sus 25 años como médico de USA Gymnastics. Algunos de estos crímenes fueron cometidos en Karolyi Ranch, un centro de entrenamiento conocido a nivel internacional en el Condado Walker. "Cuando están preparados, todo sobreviviente de abuso sexual debería poder hacer responsable a sus agresores y a las instituciones donde ocurrió el abuso", dijo Baumann, quien compite ahora en gimnasia en la Universidad de Florida.

"USA Gymnastics podría haber impedido mi abuso, pero no tomaron seriamente las previas denuncias a la conducta de Nassar. Permitieron que continuara tratando a niñas y jóvenes durante décadas sin ninguna supervisión, y ahora cientos de mujeres están dando a conocer sus experiencias de abuso".

MAS TIEMPO

El estatuto legal de limitaciones en Texas para responsabilidad civil en casos de abuso infantil es de quince años después de los 18 años del sobreviviente, o sea que tienen hasta los 33 años para iniciar juicio. Grupos que abogan por las víctimas dicen, sin embargo, que la edad promedio en que los sobrevivientes deciden confesarlo es entre los 48 y 52 años, cuando ya no pueden reclamar daños. Como llegó la propuesta de la Cámara de Representantes, ésta duplicaría el estatuto de limitaciones a 30 años, dando recurso a sobrevivientes hasta sus 48 años, pero solo en juicios contra los agresores, no así las organizaciones que podrían haberlo ocultado. El Senador Kirk Watson de Austin dijo que los sobrevivientes y grupos de defensa se comunicaron con su oficina con gran preocupación sobre esta falta, al convertirse el senador en promotor senatorial de la medida. "Me explicaron que no solo debemos hacer responsable a los individuos que abusan de niños, sino también culpables a las organizaciones que permitieron ese abuso a docenas o cientos de niños", dijo. El sustituto de comité a la HB 3809, de Watson, agregó texto que permitiría a sobrevivientes buscar compensación por daños de organizaciones que conocían, o deberían haber sabido del abuso sexual pero no actuaron. Aún más, la propuesta permitiría a jueces triplicar la compensación adjudicada por daños si se prueba que la organización cubrió a sabiendas incidentes de abuso infantil.

IGNORADOS

Nassar fue condenado finalmente por sus crímenes y está sirviendo un mínimo de 100 años en prisión, pero las testigos el lunes dijeron que las organizaciones que hicieron la vista gorda a acusaciones deberían también sufrir consecuencias. "Eximir a instituciones de su responsabilidad crea un mundo donde el ciclo de abuso continúa", dijo Jordan Schwikert. "También debemos ver a instituciones y lo que no han hecho, la responsabilidad legal es el único camino para un cambio real, y debemos estar unidos para demandarlo". Jordan y su hermana Tasha Schwikert iniciaron juicio contra USA Gymnastics y el Comité Olímpico de EE.UU. el año pasado, buscando daños y perjuicios por años de abuso que sufrieron cuando eran miembros del equipo nacional de gimnasia. Cuando USA Gymnastics se enteró de las acusaciones, dijo Tasha, la organización no las reportó durante cinco semanas, permitiendo que más niñas y jóvenes sufrieran abuso sexual. "Se negaron a reportar el abuso porque estábamos ganando", añadió, "Estábamos ganando medallas mundiales y medallas olímpicas, y ganar patrocinios y medallas era más importante para ellos que protegernos". Tasha Schwikert pidió a los miembros del comité que ayuden a lograr que las organizaciones reporten las acusaciones cuando se enteran de ellas, para investigar a aquellos que emplean para trabajar con menores, y enfrentar las consecuencias cuando no protegen a los niños que están encargados de proteger. "No podemos dejar libres de culpa a las organizaciones", concluyó.