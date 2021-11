Piden planificar su viaje en reapertura

Apartir del lunes 8 de noviembre de 2021, entrarán en vigencia nuevos requisitos para los viajeros que ingresen a los Estados Unidos por los puertos de entrada (POE) terrestres y las terminales de ferry.

Por primera vez desde marzo de 2020, los viajeros no ciudadanos podrán ingresar a Estados Unidos a través de una frontera terrestre o una terminal de ferry por una razón no esencial (es decir, turismo), siempre que estén completamente vacunados y puedan presentar prueba de COVID19. Los viajeros no vacunados pueden continuar cruzando la frontera para viajes esenciales, incluido el comercio legal, la respuesta de emergencia y con fines de salud pública.