Piden libertad para oaxaqueña que asesinó a su violador

Por ello, rentaba un cuarto y trabajaba, mientras su suegra la apoyaba cuidando a su hijo. En mayo, narra, fue sorprendida en flagrancia con un cuerpo en un costal. Algunos medios de comunicación afirmaron que estaba alcoholizada, mientras ella sostiene: "Él me había violado y yo sólo quise defenderme".

Tras malos tratos de la policía, Roxana fue trasladada a la procuraduría, pero no le realizaron las pruebas correspondientes para acreditar la violación. "Me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías y no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme", lamenta.

Recuerda que la noche del suceso acababa de salir del puesto de papas donde labora y aceptó la invitación de una mujer, quien le ofreció una cerveza; después llegó un hombre, quien se ofreció a acompañarla a su casa. Ella accedió.

El sujeto la convenció de dejarlo dormir en su casa, argumentando que vivía lejos, y ella le cedió un espacio en el piso. El hombre la golpeó y violó. En un intento por defenderse, lo asfixió con una playera. Después, sacó el cuerpo en un costal, para abandonarlo en la calle.

"Me sentía humillada, me sentía vacía. Intenté dejarlo en una esquina, pero un vecino me vio y en ese momento pasó la patrulla", narra.

Roxana está en espera de una sentencia por homicidio, mientras que organizaciones feministas de la Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca exigen que se revise su caso para que se alegue legítima defensa y ella quede en libertad.

"Sé que seré condenada por defenderme, por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada", sostiene.