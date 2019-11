Piden justicia

Ciudad de México.

Justicia personal es lo que pide el primogénito de José José, tras la muerte de su padre, pues acusa santería, envenenamiento y malos tratos por parte de Sara Salazar y Sara Sosa.

"La realidad sigue bastante nublada, la realidad es que hace año y medio, quizá un poquito más, esta niña Sarita, mi hermana, llega por mi papá de una manera muy misteriosa, muy personal y con una vendeta en contra de nosotros, sin un por qué.

ENTRE MENTIRAS

"Así se lleva a mi papá a regañadientes, con amenazas, con mentiras...", aseguró José Joel en entrevista con el programa de radio Hoy con Mariano.

Declara que el doctor le dijo que, tras la operación donde le extirparon al fallecido cantante el cáncer, no debía viajar.

"Él (José José) no tenía que haber aguantado este año en Miami. Se dice, y es algo horrible, que él tenía que haber llegado muerto en el trayecto", apuntó.

Reveló que Sara Salazar realizaba actos de santería en su casa, aunque dijo que no sabía el objetivo.

"Decían que mi mamá lo embrujaba, todo lo que ellas sí estaban haciendo... Un día Sarita nos dijo: ´es que vinieron unos señores con batas negras al área de la alberca, estaba mi mamá y mi papá, y danzando y cantando, y decapitando gallinas´.

"Unas cosas ya feas, en las que piensas qué pretendían o a dónde querían llegar, si hacernos daño o buscar que le regresara la voz a mi papá".

EL PRÍNCIPE HUYÓ

Ante esto, José Joel cuenta el por qué el "Príncipe de la Canción" perdió la voz.

"Mi papá me decía mucho que se le había cristalizado un líquido en el pulmón que lo afectó durante muchos años... la realidad es que cuando sale de Hazelden (la clínica de rehabilitación en Minnesota) lo hace con una carraspera que no le conocíamos".

El vástago del intérprete de "El Triste" afirmó también que José José salió huyendo de Miami por supuesto envenenamiento.

"Él llega con una situación muy seria donde dice: ´Me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no quiero estar, ya no quiero ir...´. Se va a Nutrición, le hacen estudios y le detectan el cáncer de páncreas".

Finalmente, hizo hincapié en que lo único que busca es que se haga justicia y que salga a la luz toda la verdad.

"EL GÁNSTER" SIN PAPELES

"El marido de Sarita tiene 24 años y ahí está también queriéndole hacer al gángster, no tiene ni papeles y tiene antecedentes penales por consumo y por posesión... una cosa bonita... no tienen ni para dónde hacerse.

"Y mi papá sus regalías son de 45 mil a 50 mil dólares al semestre, que son muy buenos para una familia que no hace nada como ésta; de ahí se desprende toda esta situación", resaltó.

Sobre el actor y diputado Sergio Mayer, José Joel aclaró que él no tuvo nada que ver para que su padre llegara a México.

"Yo no tengo nada contra él, pero sí se anda levantando el cuello diciendo: ´lo logramos´. No es cierto. Yo no lo vi hasta este momento en el homenaje que llegó de jeans y camiseta a decir: ´mi más sentido pésame´.

"Pero sí nos enteramos que anduvo por ahí con las Saras, no sabemos qué cosas tenga por allá, muy su gusto, y nosotros a lo nuestro".