Piden donativos para asilo animal

Se tiene un santuario y se pide donación de block o monetarios para que las mascotas abandonadas tengan un lugar digno.

"Seguimos pero no ha habido respuesta por parte de la ciudadana, no toman conciencia, pueden donar hasta un block, no ha habido buena respuesta; ha habido buena respuesta en la idea de poner cajitas en negocios que nos han permitido, de pesito a pesito", dijo.

Explicó que se cuentan cajitas en 20 negocios para que los ciudadanos donen, lo que ha ayudado para seguir avanzando en el santuario.

"Vamos trabajando y estamos trabajando arduamente, afortunadamente ya llevamos de la barda atrás hasta en un 65 por ciento y de enfrente 30 por ciento; de un lado un 50 por ciento", dijo.

Pineda reitera que el objetivo es que las mascotas tengan un hogar digno y al aire libre. "Aquí está súper cómodo, se ha estado trabajando, vamos caminando hacia adelante, en beneficio de los animales, el santuario es para beneficio de ellos".