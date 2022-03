Pide Save the Children vetar reforma a AMLO

No obstante, la organización señaló que la reforma legislativa es "una solución parcial", porque expone a los adolescentes "a riesgos que sobrepasan los beneficios", ya que sólo considera "la legalización del trabajo adolescente en el sector agrícola, sin proponer mecanismos, recursos y reformas adicionales que garantice que su incorporación se realice en apego a lo que señala la Ley, priorizando su integridad, seguridad y sano desarrollo".

La organización internacional recordó que, en noviembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo en apego a los convenios 138 y 182 de la OIT, que establece la edad de 15 años como la mínima para trabajar y que indica que entre las peores formas de trabajo infantil está "toda aquella actividad que por su naturaleza o condiciones es probable que dañe la salud, la seguridad o moralidad de niñas, niños y adolescentes", respectivamente.

OBJETIVO PRIMORDIAL

La prohibición de que los menores realizaran trabajos riesgosos "fue aprobada con el objetivo primordial de proteger a las y los adolescentes de las condiciones externas que se presentan en el campo mexicano: exposición a agroquímicos, largas jornadas laborales, insolación, deshidratación, posturas prolongadas o repetitivas, hacinamiento, informalidad, carencia de seguridad social, pagas menores, falta de servicios de cuidado, carencias en el acceso a servicios educativos, de salud, alimentación y agua potable, por mencionar algunos, y que constituyen un riesgo real para su salud e integridad".

Sí a las oportunidades, pero no a costa de la salud

- Save the Childrren recordó que el Estado mexicano está obligado a procurar oportunidades de desarrollo a los adolescentes, "pero no a costa de su salud e integridad", de ahí la urgencia que el presidente López Obrador "haga uso de su facultad de veto en tanto no se generen los cambios legislativos y de políticas públicas y presupuesto público para garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los adolescentes, con especial preocupación en su seguridad y protección".

- Apuntó que se debe garantizar que el trabajo agrícola realizado por adolescentes no impida el desarrollo de derechos como la educación, el descanso y esparcimiento, y las actividades "no sean peligrosas, ni insalubres y no produzcan efectos negativos, inmediatos o futuros, a su desarrollo físico, mental, psicológico o social".