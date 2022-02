Pide investigar origen de riqueza de Carlos Loret

"También, le solicito que, si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer las facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor (Carlos) Loret de Mola, de conformidad con la información que me hicieron llegar los ciudadanos", expresó.

El mandatario justificó su postura, argumentando que "todos deberíamos" transparentar los ingresos y bienes porque "no debe haber excepciones".

"La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría, pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico que obtiene mucho dinero y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque, sin escrúpulos morales, se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios que los jefes, sienten que les afectan porque les quitan privilegios", dijo.

NO ES POSIBLE: INAI

"La presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Nuhad Ponce Kuri, sostuvo que no es posible aceptar la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el organismo haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia.

En entrevista con El Universal, Ponce Kuri explicó que la obligación que rige al INAI es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, y a la vez transparentar la información "siempre y cuando sea del orden público".

CONDENA

Calumnias continuan escalando: carlos Loret

Luego de que este martes fuera mencionada su esposa durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola lamentó que las calumnias del mandatario sigan creciendo.

Mediante un mensaje en redes sociales, el columnista de El Universal condenó que ahora su esposa haya sido blanco de acusaciones en la rueda de prensa del mandatario, donde se mencionó que recibió presuntos contratos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Señalamiento que es absolutamente falso, aseguró.