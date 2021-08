Pide Guatemala a EU y México abrir mercados

'El Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió a Estados Unidos y a México abrir los mercados a su país para acabar con los masivos movimientos migratorios y acometer ese problema con "cambios estructurales".

"La migración la tenemos que atender entre Estados Unidos, México y Guatemala. Y se tiene que hacer estructuralmente, no podemos seguir el ritmo que se lleva con asistencias que no han servido para mucho, que al final no le llegan a la comunidad, no hace que la gente produzca más, no se le abren los mercados", dijo en una entrevista con EFE en Madrid.

"La migración se da porque la gente no tiene salud, educación, seguridad, vivienda o trabajo. La gente no migra hacia allá (Estados Unidos) para ir a visitar a Mickey Mouse, va porque tiene que cubrir sus necesidades, por lo tanto lo que hay que atender son las causas estructurales de la migración".

PROPONE ZONA ESPECIAL

Guatemala ha propuesto a México la construcción en la frontera de una zona especial económica, de libre comercio, que podría tener hasta mil 200 kilómetros cuadrados.

"(Una zona franca), en donde los productos que se generen allí, puedan entrar sin impuestos ya sea en el NAFTA ( Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora T-MEC) o en el CAFTA (entre Centroamérica y Estados Unidos)", explicó Giammattei.