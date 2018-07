Pésimo, caro y deficiente. Transporte Público 

Hay concesiones que no se manejan tal vez porque consideran quienes las obtuvieron, que no es rentable en algunas rutas o porque no encuentran personal que maneje las unidades . Eduardo Luján Bustos, delegado regional de Transporte y Vialidad

En Reynosa elque ofrecen sobre todo los microbuses es pésimo y deficiente, además de caro.

"Cómo es posible que estén circulando unidades que las desechan en Estados Unidos pero que aquí las utilizan aún cuando sean de modelo muy antiguo y representen un riesgo latente para quienes obligadamente tienen que abordarlas para trasladarse a su domicilio o a sus fuentes de empleo", se preguntó Francisco Tenorio Rivera.

Ojalá y algunos funcionarios del ramo se subieran a los ´micros´ sobre todo a los más ´amolados´ para que se den perfecta cuenta de la paupérrima calidad del servicio que ofrecen además de que algunos vehículos no tienen asientos que ofrezcan comodidad a los pasajeros y por si fuera poco darse cuenta como algunos choferes conducen en estado inconveniente agravando el peligro para quienes tienen que utilizarlos día con día.

Pagar nueve pesos por un viaje, es caro y más aún cuando hay trabajadores que tienen que tomar no una sino dos o tres para llegar a su destino.

"En la actualidad es urgente que el gobierno tome cartas en el asunto y que aplique el reglamento existente para que se modernice el transporte, pues hay varias unidades que definitivamente no debieran dar servicio por el estado lamentable en que se encuentran", apuntó Tenorio Rivera quien es síndico del contribuyente en CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria y la Transformación) en la ciudad.

Ahora bien si hay permisionarios que no tienen poder económico suficiente para adquirir camiones nuevos o de mejor modelo, que el gobierno estatal implemente un programa que se les facilite las cosas gestionando apoyos crediticios.

Reynosa es una ciudad de las más importantes de México y sus habitantes no merecen contar con una prestación de muy baja calidad, de ahí la necesidad de que las autoridades hagan algo al respecto para mejorar las cosas, comentó finalmente.

Circulan con fallas mecánicas y eléctricas

En Reynosa existen algunos microbuses que no cumplen con lo establecido en el Reglamento de Transporte pues presentan fallas mecánicas y eléctricas de ahí que se ha puesto en marcha un operativo para revisar las condiciones en que opera la totalidad de las que brindan servicio a la ciudadanía.

"Varias de ellas han sido retiradas temporalmente de la circulación por una serie de detalles que una vez corregidos, reciben la autorización para reincorporarse a la actividad", dijo Eduardo Luján Bustos, delegado regional de Transporte y Vialidad.

La instrucción del Sub secretario de Transporte en Tamaulipas es la de que se mejoren las condiciones en que operan las unidades y es por eso que se ha instrumentado el operativo permanente.

"Puede decirse que el 70 por ciento de las unidades cumple con lo dispuesto en el reglamento, el resto no pero se les invita frecuentemente a que sino pueden comprar otras de mejor modelo, por lo menos que las reparen adecuadamente para mejorar el servicio que prestan", señaló.

Ya se está a unos días -15 días- de que se ponga en marcha la Revista Mecánica, con la cual se examinarán en el renglón mecánico y eléctrico todas las unidades incluyendo taxis, transporte de personal y escolares y aquellas que no cumplan con los requisitos para operar, serán dadas de baja y si los concesionarios no efectúan las reparaciones pertinentes de sus unidades, seguirán estando fuera hasta que las corrijan.

En Reynosa existen 33 rutas y de ellas las que más demanda tienen son la San Valentín, Granjas, Bugambilias, Zenith, Balcones, Paseo de las Flores y otras más pero también hay aquellas que mueven a muy pocas personas como es la Rancho Grande, Clínica 18.

Luján Bustos indicó que son el parque vehicular en transporte público es de 1,100 microbuses; taxis, 1,600; escolares 240 pero operan muchas menos así como 200 en transporte de personal.

De la calidad del servicio, comentó que siempre ha sido muy criticado pero también hay que reconocer que existen algunos permisionarios que no tienen dinero suficiente para reponer los camiones que tienen por otros de mejor modelo o nuevos aunque hay que decir que otros sí cuentan con dinero para comprarlos como ha ocurrido en los años recientes.

Las tarifas en vigencia son de nueve pesos para el usuario común; seis para estudiantes con credencial y seis para adultos mayores mostrando la tarjeta del INAPAM, puntualizó Eduardo Luján.