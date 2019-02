Persiste problema de abasto de agua

Vecinos de Buenavista con problema en lo que concierne a lo del abasto de agua, por lo que residentes de ese ejido encabezado por la lideresa Leticia González Torres, ante Desarrollo Rural, para agilizar la gestión que hay en esa dependencia.

"Desarrollo Rural nos lleva encaminado todo ya está en departamento de Compras pero nos indican que no hay presupuesto", precisó González Torres.

Detalló que son 26 mil pesos lo que cuesta la tubería y "aquí la cuestión es que estamos exigiendo que cumplan su promesa", indicó.

La inconforme recordó que la exfuncionaria estatal Carmen Pérez Rosas en el mes de marzo vino a "meter las manos a un proyecto que ya teníamos de parte de gobierno federal y municipal anteriormente, que iba a ser mejor habilitado en un 100 por ciento y no lo hicieron. Si no hubieran venido hacer promesas falsas ya tuviéramos agua por parte del gobierno anterior, la comisariada dice que no hay más que esperar y que ella tiene contemplado apoyar de nuevo a los candidatos del PAN para que a través del gobierno estatal le cumplan, pero si ya nos dejaron con esta bronca y lo van a volver hacer", fustigó.

"¡Mire! esta es la prueba de la promesa que le hicieron a la comisariada y no le cumplieron ahí está personal del gobierno estatal, el tesorero del pozo de agua Jaime Dávalos, el señor Julián Sandoval y la comisariada Yurirma Manzano", dijo Leticia González al mostrar una foto de quienes frenaron la obra.

PARALIZADA. Obra de bombeo de agua para Buenavista por cumplir un año parada.