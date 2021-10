Permea la inseguridad

"Tenemos 2 mil 80 elementos del Ejército, 152 elementos de la Guardia Nacional(GN) y seis helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana trabajando en toda esta área. Con las acciones que se están desarrollando, se logró que uno de los grupos delictivos del Cártel Jalisco se hiciera un retroceso hacia los límites con el Estado de Jalisco", expresó en conferencia.

Sin embargo, apenas esta semana se difundieron videos de la explosión de una bodega en Tepalcatepec, presuntamente de Juan José Farías, "El Abuelo", líder de Cárteles Unidos, por un ataque con un dron cargado de explosivos que envió el CJNG, a la altura de Tamarindera.

Asimismo, extraoficialmente surgió la versión de que sicarios se enfrentaron contra militares, quienes al verse superados por un instante, decidieron pedir refuerzos y utilizar un helicóptero con un artillado sobre la vía Jilotlán-Tepalcatepec.

El líder católico de Aguililla, Gilberto Guevara, afirmó que si en los últimos días han disminuido las balaceras, es porque el CJNG ya avanzó en su lucha contra Cárteles Unidos y tomó el control de la cabecera municipal y otras localidades.

"Ha habido encontronazos del Ejército y el CJNG, tienen como usanza no enfrentarse directamente con ellos, es su estrategia creemos, no es que los hayan replegado, no es que triunfó el Ejército y ya no están en la zona, el CJNG sigue en la zona normal", dijo.

"Aquí seguimos con filtros del crimen, la situación sigue igual en Aguililla, el tramo de Tepalcatepec a Coalcomán no hay forma de transitarlo. Lo triste e irónico es que sí, las cosas se pueden pacificar, pero es porque estamos bajo el dominio de uno de los grupos, no es que necesariamente el Ejército tome el control de una zona, aunque tengo que reconocer que el Gobierno federal está trabajando, han venido funcionarios y hacen un esfuerzo. La pregunta es ¿Ese esfuerzo implementado en su plenitud nos alcanzará para volver a una paz duradera, no momentánea?".

En Tepalcatepec, un habitante que prefirió el anonimato por miedo, explicó que desde hace aproximadamente 10 días ya no se escuchan balazos a diario en la cabecera municipal, pero en las localidades alejadas es diferente.

"No es cierto que ya no estén los de Jalisco, todavía desplazados siguen aquí, no han regresado a sus comunidades porque sigue la violencia, porque no se han ido. Ya están con ganas de regresar a sus casas, ya se sienten mal por acá, tanto tiempo sin trabajar y muchos han perdido sus siembras, animales, todo eso", afirmó.

De acuerdo a su testimonio, en una escuela, parroquia, casas y otros albergues temporales se encuentran familia de lugares como Las Mesas del Terrenate, Las Juntas, Los Cuches, Los Horcones, El Cansangüe, El Bejuco, Loma Blanca, Carapuato y La Romera.