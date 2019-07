Peláez: Cruz Azul espera otro refuerzo

CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Peláez, director deportivo del Cruz Azul, no quiere confirmar el nombre del próximo refuerzo celeste, pero tampoco lo niega.

"Esperen. Puede haber o no puede haber [fichaje]. Cuando nosotros lo anunciamos, es oficial. Ahorita, no hay algo oficial", dijo el directivo en la llegada de La Máquina a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El jugador que más ha circulado para firmar con los de la Noria es Lucas Cavallini, el canadiense quien se mantiene en la pretemporada con el Puebla. Al escuchar el nombre, Peláez sonrió y no negó el rumor.

"Estamos muy contentos. Llevamos tres títulos en un año, pero este semestre tenemos tres retos, ya ganamos el primero, vamos por la Leagues Cup y, por supuesto, pelear en la Liga", subrayó.

Los cementeros regresaron esta mañana, menos de 12 horas de su victoria (4-0) sobre el Necaxa en la Supercopa MX. Por indicaciones del club, ningún futbolista tenía permitido hablar con la prensa. La mayoría simplemente quería pagar el taxi que los traslade a casa.

El joven Jaiber Jiménez fue quien salió con el trofeo dorado en manos. Cuando algunos aficionados se le acercaron para unas fotografías, al defensor le costaba trabajo cargar la pieza metálica. "Es que esto está muy pesado", dijo el exjugador del Cruz Azul Hidalgo.

Poco a poco, los celestes salieron del aeropuerto. Hoy lunes tienen día libre, para descansar y festejar su último título. Mañana martes regresan a los entrenamientos y, en la tarde, presentarán el nuevo uniforme para la próxima temporada, que arranca el viernes.