Paul Rudnick escribe ingenioso romance real

NUEVA YORK — En "Playing the Palace", el dramaturgo, guionista y novelista tiene un libro ingenioso y cautivador sobre dos amantes poco probables: un simpático judío de Nueva Jersey y el príncipe heredero de Inglaterra.

"Playing the Palace", publicado el martes, está narrado desde la perspectiva un poco insegura de Carter Ogden, un arquitecto de eventos infelizmente soltero que se acerca a sus 30, y que adora a Ruth Bader Ginsberg y la cadena de restaurantes IHOP. Él cree que la ubicación de la Catedral de San Patricio de Nueva York entre Tiffany´s y Saks es "una señal de la admiración de Dios por el comercio minorista de lujo".

Su encuentro casual con el hermoso príncipe Edgar, el príncipe de Gales, desencadena un romance con implicaciones internacionales y toneladas de titulares sarcásticos. ¿Podrán lograr estar juntos dos hombres tan diferentes?

"Soy un judío de Nueva Jersey. Pensé: ´OK, eso es lo más lejos posible de la familia real´, lo cual lo hizo sonar de lo más divertido. También quería una historia sobre personas de posiciones sociales muy diferentes".

Rudnick comparte la abrumadora fascinación por la familia real británica y hace referencias al Brexit, el Palacio de Buckingham y la competencia de cocina "The Great British Bake Off".

"Lo que realmente me encanta de Paul es que le da tanta especificidad a sus personajes, que incluso si los hace desbordantes todavía se sienten muy humanos y cercanos porque son los detalles lo que realmente les dan vida", dijo Cindy Hwang, su editora en Berkley de Penguin Random House.

El libro llega en momentos de gran interés en la realeza británica, en especial en el príncipe Enrique y su esposa estadounidense y birracial Meghan, quienes están redefiniendo quién pertenece a la Casa de Windsor.

"Simplemente sentí que había algo en el aire", dice Rudnick. "Una especie de sensación de inevitabilidad de que, ´OK, la familia real está progresando y este tipo de romance se está volviendo mucho más posible´".

Las obras teatrales de Rudnick incluyen "Jeffrey" y "I Hate Hamlet", y sus guiones de cine "Sister Act" ("Cambio de hábito"), "Addams Family Values" ("Los locos Addams II"), "Jeffrey" e "In & Out" ("¿Es o no es?"). Con su nuevo libro, pinta un mundo alegremente progresista y respetuoso con la comunidad LGBTQ.

"Hay muchísimas historias completamente válidas y muy necesarias sobre prejuicios contra personas homosexuales y el trauma de salir del armario y la opresión familiar", dice. "Pero también tiene que haber un equilibrio entre las historias de amor queer completamente alegres y las historias sobre personas que son abierta y salvajemente homosexuales".