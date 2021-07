Pasan de la risa al llanto

Esta vez le tocó a "Chuponcito" vivir una situación difícil, cuando el 17 de junio en su canal de YouTube se despojó por primera vez en 42 años de su maquillaje, para que José Alberto Flores diera la cara sobre las acusaciones de extorsión y acoso sexual que enfrenta.

"Doy la cara delante del público que me ha querido y me ha apoyado y es difícil hacer esto, yo no quería que fuera así. Hay dos personas que me culpan, que me juzgan, hay medios de comunicación que juzgaron al personaje, lo etiquetaron con cosas que no iban, creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades... don la cara no tanto por el personaje sino por mi familia", dijo "Chuponcito".

Sin dar detalles de su caso, el comediante explicó que confía en las leyes y en las autoridades, esperando que todo se aclare y se sepa la verdad, pero sobre todo pidió que no se atacara a su familia. El payasito es acusado por su exmánager y una ex pareja de acoso, denuncia que ya fue interpuesta ante las autoridades.

Pero antes que él fue "Platanito" quien tuvo que dar ese paso en 2012, después de que en un show hizo mofa a través de un chiste de la tragedia de la Guardería ABC, el video de dicha actuación se hizo viral desatando la furia e indignación de la gente, obligándolo a dar una declaración y disculpa pública.

"Ofrezco la más amplia disculpa a nombre mío y del personaje que interpretó, ´Platanito´ es un payaso para hacer reír pero no para lastimar, sin embargo, lo hice, hoy confieso que no tuve sensibilidad para escoger mi rutina y contar este chiste", expresó Sergio Verduzco, nombre real de "Platanito", a través de un video, donde también se solidarizó con los padres de los 49 niños y niñas que murieron en el incendio de la guardería en 2009, y deseando que pronto se haga justicia.

Que sí se aumentó el busto y los glúteos, que si se hizo algo en la cara o que hizo un comentario fuerte, son algunas de las polémicas que han perseguido a Aracely Ordaz "Gomita" a lo largo de su carrera, pero la más recordada es cuando en sus inicios formó parte del programa de variedades "Sabadazo", cuando ella y su hermano Fredy "Lapizito", fueron acusados por Cecilia Galliano de haberse quedado con su anillo de compromiso, ellos aclararon el asunto después su salida del programa en 2016, además del bullying que vivió por parte de la argentina y Laura G a partir de este problema.

Los "Destrampados", Oskarín y Joss, en 2018 fueron detenidos por golpear a policías de tránsito. En esa ocasión los payasos se encontraban realizando una cápsula sobre el Mundial de Rusia, ellos se encontraban por las calles de Florencia en la colonia Juárez, pero al dirigirse al Ángel de la Independencia se metieron en sentido contrario, en unas motocicletas sin placas y además intentaron darse a la fuga cuando fueron detenidos por policías de tránsito, con quienes se liaron a golpes, finalmente los hermanos fueron arrestados y puestos a disposición de las autoridades, pero los abogados de Azteca lograron ponerlos en libertad, pero esto les costó su salida de "Venga la Alegría"; aunque un año después ellos aseguraron que fueron acusados injustamente.

