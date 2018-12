Para recordar...

Ciudad de México

Tras el deceso de uno de los ex presidentes de Estados Unidos hace un recuento de las veces en que salió George H.W. Bush en la serie animada más famosa del mundo, Los Simpson. Según el portal simpsonizados.org, estas son las ocasiones en las que apareció el mandatario:

En el episodio 13 de la séptima temporada de Los Simpson, el presidente número 41 de EU apareció en la serie animada, esto tras las críticas que los Bush habían hecho a la serie.

SU ESTRENO

El episodio llamado "El mal vecino" fue estrenado el 14 de enero de 1996 e inicia cuando la casa vacía de frente de los Simpson es ocupada por el ex presidente de los Estados Unidos, George Bush y su esposa Barbara. En el capítulo hacen ver otra cara del ex presidente cuando George golpea a Bart luego de que él rompiera sus memorias por accidente, al final presionado por su esposa se disculpa, pero vende la casa señalando que el vecindario sacó lo peor de su persona.

En la tercera temporada en el capítulo "La familia va a Washington", emitido el 26 de septiembre de 1991, Lisa muestra su patriotismo al ganar un ensayo y ser invitada a Washington para seguir compitiendo. Aunque en esencia no tiene un papel dinámico en el capítulo, George aparece esporádicamente.

OTROS MÁS

Para la quinta temporada, en el capítulo "El oso de Burns", el Sr. Burns festeja su cumpleaños en grande y el ex presidente de Estados Unidos trata de colarse al festejo pero los guardas de seguridad no lo dejan argumentando que no es de ese "periodo".

Y finalmente, en la temporada 14 en "Las curvas de Marge", Lisa apuesta con Homero sobre quién había ganado las elecciones presidenciales de 1948 y la niña termina ganado, poniendo así la actividad entre padre e hija en la que participan en la construcción de casas para la gente sin hogar, junto George H. W. Bush y Jimmy Carter, Bill Clinton y otros ex presidentes de Estados Unidos.