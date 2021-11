Para Angélica Aragón es triste que vean a mujer como ´cougar´

No era una asaltacunas ella (su personaje), simplemente se encuentra con alguien después de 27 años de sólo ver a un hombre que la traiciona y surge un sentimiento noble y limpio* Angélica Aragón, actriz

En 1997 la actriz y Ari Telch protagonizaron la historia original de Bernardo Romero, donde un hombre se enamoraba de una mujer mayor, quien había sido dejada por el marido para enrollarse con una chica mucho menor que él.

Ahora Televisa tiene al aire a "Si Nos Dejan", basada en la misma historia, en la que Mayrin Villanueva y Marcus Ornellas son la pareja principal.

"Es maravilloso que Bernardo Romero haya estado tan adelantado a su tiempo, que a 25 años sigamos haciendo sus refritos. Me da gusto y que la novela, la nuestra, siga vigente porque la están transmitiendo.

"Pero me da tristeza que después de todo este tiempo el tema siga siendo el mismo: no hemos aprendido que la mujer tiene derecho a seguir haciendo su vida. (En la historia) El señor embaraza a la muchacha joven, se van a hacer su vida, y esta mujer se queda a vestir santos y a ver cuándo (sus hijos) le van a dar un nieto", reflexiona.

Destaca que lo interesante en su versión era que, en la vida real, entre ella y Ari no había gran diferencia de edades. En otras versiones, considera, se modifica la historia original.

"Creo se desvirtúa la propuesta cuando el actor que interpreta al enamorado de la mujer madura es muy joven y eso ya se vuelve (a ella) una cougar, que no era la idea", subraya.

Una cougar es la mujer que busca relacionarse con hombres mucho menores que ella, tratando de encontrar emociones diferentes.

Cuando en 1997 se estrenó "Mirada de Mujer", Aragón contaba con 44 años y Telch con 35. En 2007, al lanzarse el remake con título "Victoria", Victoria Ruffo contaba con 46 años y Mauricio Ochmann con 30, ahora en "Si Nos Dejan", Villanueva tiene 51 años y Ornellas 39.

"Sí, ella tenía 42 y él 36 o algo así, pero no era su hijo. No sé cuál era la diferencia entre Mauricio y Victoria, pero él se ve un bebé, con ese pelito, camisetita de los 60's de peace & love, siempre muy jovencito. Y Ari era un periodista de corbata, no estudiante de secundaria", puntualiza.

Para su gusto, la pareja se veía desproporcionada en edad y eso ya daba otra lectura.

"Pero no pasa nada, puede ser (en la vida).(Modifica) Sobre todo porque estamos viendo que los hombres, cuando eligen hacer otra vida, otra familia, todo eso, generalmente es con otra muchacha mucho más joven. Y es demasiado fácil decir: ah mira, ella hace exactamente lo mismo y no es el caso".