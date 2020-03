PAN luchará contra autoritarismo: Cortés

Ciudad de México.

Marko Cortés aseguró que el PAN debe modernizarse y que son la fuerza que puede hacer frente al autoritarismo del Gobierno en las elecciones del 2021.

El dirigente nacional del PAN llamó a los militantes del partido a no permitir que los ex priistas, ahora morenistas, regresen a México al peor autoritarismo y acaben con la democracia y con los equilibrios de poder.

"No nos cansaremos de luchar, no vamos a ceder a los atropellos y a los abusos del poder, no vamos a dejar que en México se instale el clientelismo y el populismo autoritario, porque precisamente para eso estamos los panistas, para que esto no ocurra y cuidar a México.

"Todos sabemos, todos entendemos, que la batalla del 2021 será crucial, no dejemos ni un solo día de luchar para conseguirlo", dijo en su discurso en sesión de Consejo Nacional, donde se presentan propuestas de reforma de documentos básicos.

Cortés señaló que se debe confirmar que el PAN no es un partido de caudillos ni de proyectos o ambiciones personales.

"Debemos confirmar que Acción Nacional es un partido de principios, de valor y de valores, de causas y de motivos espirituales, fundados en el humanismo político que pone en el centro a la persona", dijo el dirigente panista.

Ante la inminente irrupción de nuevos partidos políticos, pero sin mencionarlo, Cortés subrayó que se debe actualizar el Programa de Acción Política para presentarse con mayor claridad y uniformidad ante la sociedad, que los muestre como un partido moderno y de futuro, único y capaz de encabezar la alternativa democrática de México.

Señaló que la gente debe ver que son un partido que sí da buenos resultados en los estados y en los municipios en donde son Gobierno.

Aseguró que mientras más pasa el tiempo, más gente considera que el PAN es la Oposición y, por lo tanto, es la opción que puede dar la mejor contienda y ganarle en el 2021 a los partidos aliados del Gobierno.

"Mientras más pasa el tiempo, la gente más compara y reconoce que son nuestros gobiernos estatales y municipales los que dan mejores resultados, acreditándolo con las mejores calificaciones de alcaldes y gobernadores, acreditándolo en innovación, en modernidad, en salud, en seguridad, pero particularmente nuestros gobiernos son los mejores en crecimiento económico y en generación de empleo", dijo para fijar diferencia ante el Gobierno de Morena.

Afirmó que en el PAN no tienen "otros datos" ni pretextos, ni tampoco tienen que inventar ridiculeces para distraer la atención de la gente.