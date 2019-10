Organizan concurso de muñeca más macabra

ROCHESTER, Minnesota, EE.UU. — Un museo de Minnesota acaba de soltar a sus muñecas más macabras justo a tiempo para Halloween.



El Centro de Historia del Condado Olmsted en Rochester publicó fotografías y videos de sus sombrías miniaturas en las redes sociales, y sometió a votación la decisión de cuál es la más horripilante.

El curador Dan Nowakowski declaró a la radio pública de Minnesota que, en muchas de las muñecas, lo terrorífico está en los ojos. Algunas tienen párpados móviles que se abren de golpe cuando uno las levanta. La pintura se ha descascarado del rostro de otra contendiente y ahora parece una momia.

Cuando se fabricaron las muñecas la intención no era que asustaran, aclaró Nowakowski, pero los pequeños daños que sufrieron por el uso, así como el paso del tiempo, las han vuelto macabras.

La votación continuaría todo el jueves. La ganadora y la que quede en segundo lugar serán exhibidas en Halloween.

