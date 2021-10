Olivia Rodrigo lidera nominaciones a American Music Awards

Si Rodrigo gana la mayoría de premios a los que está nominada, eso la pondría en buena compañía. Olivia Newton-John y Justin Bieber recibieron cuatro galardones el primer año que fueron nominados.

El ganador de cinco AMAs The Weeknd recibió seis nominaciones, compitiendo con Rodrigo en la categoría de artista del año junto con BTS, Ariana Grande, Drake y Taylor Swift.

El astro del reggaetón Bad Bunny recibió cinco candidaturas, incluyendo a mejor colaboración por "Dákiti" con Jhay Cortez, compitiendo con 24kGoldn y iann dior ("Mood"), Chris Brown y Young Thug ("Go Crazy"), Doja Cat y SZA ("Kiss Me More") y Justin Bieber con Daniel Caesar & Giveon ("Peaches").

El debutante del R&B Giveon y Doja Cat también obtuvieron cinco menciones cada uno. En la categoría de artista nuevo, Rodrigo se medirá con Giveon, 24KGoldn, Masked Wolf y The Kid LAROI.

Swift, que actualmente ostenta el récord como la artista más premiada en la historia de los AMA, podría extender aún más su racha. Este año está nominada a tres premios, incluyendo álbum pop favorito por "evermore".

Los AMA agregaron nuevas categorías este año, como canción tendencia favorita, artista góspel favorito y dúo o grupo latino favorito. Los candidatos en esta última son Banda MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Eslabón Armado, La Arrollladora Banda El Limón de René Camacho y Los Dos Carnales.

Las categorías de música latina también incluyen artista masculino favorito y artista femenina favorita, así como álbum y canción favoritos. Los candidatos incluyen, además de Bad Bunny, a J Balvin, Maluma, Ozuna, Rauw Alejandro, Becky G, Kali Uchis, Karol G, Natti Natasha y Rosalía.

El rapero Pop Smoke, quien fue asesinado en 2020, está nominado en tres categorías, incluyendo álbum favorito de hip hop y artista favorito de hip hop, y podría ganar su primer premio póstumamente.

La estrella de country Morgan Wallen obtuvo dos nominaciones en las categorías de música country, pero su reconocimiento viene con un asterisco de MRC Live & Alternative, que produce los premios AMA.

Wallen fue captado en video usando un insulto racial a principios de año, lo que llevó a que otras entregas de premios lo descalificaran por completo o de ciertas categorías. Su álbum de 2021 "Dangerous: The Double Album" pasó 10 semanas consecutivas en la cima de la lista Billboard 200 de todos los géneros, a pesar de la controversia sobre sus comentarios. Desde entonces se disculpó y su música volvió a la radiodifusión country luego de una suspensión temporal.

MRC Live & Alternative señaló en su comunicado de prensa que sus nominaciones se basaron en las listas de Billboard, pero que no sería incluido en la ceremonia de premios porque "su conducta no se alinea con nuestros valores fundamentales".

"Planeamos evaluar su progreso en la realización de un trabajo significativo como aliado de la comunidad negra y consideraremos su participación en programas futuros", dijo MRC Live & Alternative en un comunicado.