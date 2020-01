Ofrece iglesia identidades con foto a sus miembros

Brownsville, Texas

Los líderes de la Iglesia Católica de San Eugenio de Mazenod lanzaron este sábado un ID Fest para que los miembros de las parroquias tengan una manera de identificarse ante la policía local, independientemente de su documentación legal.

La estrategia de identificación está en asociación con Valley Interfaith, y es una manera para que la iglesia brinde a cualquier miembro de la parroquia la dignidad de una identificación con foto.

"Nadie debería tener miedo de denunciar un delito por falta de una identificación", dijo IS, una feligresa de St. Eugene y líder de Valley Interfaith, en un comunicado de la iglesia.

La estrategia de identificación de la parroquia tiene la intención de proporcionar a todos los miembros de las parroquias participantes una forma de identificarse ante las fuerzas del orden locales, particularmente aquellas personas que han emigrado a los Estados Unidos y no tienen una identificación emitida por el estado.

En septiembre de 2019, Valley Interfaith, la Diócesis de Brownsville y los líderes interreligiosos del Valle anunciaron la iniciativa durante una reunión comunitaria en el Valle Superior.

"Las tarjetas de identificación solo se pueden usar con fines de identificación, no es una tarjeta emitida por el gobierno y no se puede usar para votar, no tiene lugar la licencia de conducir", dijo José Hinojosa de Valley Interfaith el año pasado.

"En este momento, los líderes han negociado con McAllen, Pharr, Edinburg y Brownsville. Queremos que todas las ciudades del Valle lo reconozcan y los líderes comenzarán a trabajar con ciudades individuales", señaló.

"Estamos emocionados de poner en marcha esta estrategia en nuestra parroquia", dijo Rosie Hinojosa, líder de la iglesia y Valley Interfaith, en el comunicado. "Hemos estado esperando este día y estamos emocionados de que haya llegado", finalizó.