Obrador se vacunará en 15 ó 20 días

"Aprovecho porque hasta en un periódico de España que no nos quieren, El País, sacaron porque dije que no me iba a vacunar por lo pronto, porque tengo anticuerpos, pues ya de que me estoy negando a vacunarme, cosas así, me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días".

"Volví a preguntarle a los médicos, y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar", señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Mientras el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela reveló que el antígeno que recibirá el presidente es el de la empresa AstraZeneca.

El mandatario justificó su decisión de vacunarse en 15 o 20 días argumentando que nuevamente solicitó la opinión de los médicos que lo atienden y pidió a Alcocer Varela que diera una explicación sobre su caso.

Al respecto, el funcionario federal se limitó a decir que, al contagiarse de coronavirus, el presidente generó anticuerpos que lo pueden proteger de forma indefinida.

Ante la incertidumbre de la protección del sistema inmunológico el mandatario decidió cambiar de opinión y dijo que espera aplicarse el antígeno después de que concluya el programa de cobertura para adultos mayores, es decir, dentro de 15 o 20 días.

El tema fue retomado luego de las críticas generadas en medios de comunicación, luego de que ayer anunció que no se iba a vacunar, admitió el presidente.