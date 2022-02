Obligan a negocios contar con distintivo antiCovid-19

"Desde hace un mes de manera oficial se está diciendo que ya va a ser requisito indispensable para trabajar contar con el distintivo de establecimiento seguro como en las escuelas que es de escuela segura, es el mismo tema, se tienen que registrar en Internet", indicó.

En Tampico dijo, hay alrededor de cien negocios que ya cuentan con el documento.

Recordó que los negocios al principio de la pandemia decían "queremos trabajar díganos cómo" y pues esa es la manera, recalcó, para que puedan trabajar.

"Para ello deben cumplir con algunos requisitos que vienen en Internet y son sencillos, es una visita a petición de parte, no tiene ningún costo y se les entrega la calcomanía también diploma y con eso garantizamos que están al cien con todos los protocolos que pueden estar seguros adentro de esos negocios", aseveró.

El funcionario estatal dejó en claro que con estás acciones no vienen cierres ni sanciones sino que actúan de buena fe.

"Si les falta algo les decimos corrijan, volvemos a ir y si corrigen les damos su distintivo y deben seguir cumpliendo porque al igual que con las escuelas que estamos haciendo una revisión de lo ya hecho en los negocios también va a llegar el momento en que los que tengan su distintivo vamos a volver a revisarlos y si ya no cumplen con el protocolo Sanitario probablemente sí venga alguna sanción para los del distintivo, pero de momento no porque no hay personal para abarcar todo y es de buena fé".

Sobre los requisitos el entrevistado comentó que depende del negocio, pues no es lo mismo un salón de eventos que un restaurante.

"Se les está exhortando a qué lo hagan este mes porque el plazo es al último día de febrero y ya después vendrán las revisiones", finalizó.