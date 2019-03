Nuevo equipo de Pemex hereda una deuda creciente

Octavio Romero, director general de Pemex.

Nueva York, Estados Unidos.

Petróleos Mexicanos despidió el año pasado con un nivel de deuda más alto después de que un nuevo equipo directivo elegido por el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se hiciese con el control de la empresa.

Las obligaciones del productor petrolero totalizaron 2.08 billones de pesos (108 mil millones de dólares) a finales de diciembre, frente a los 1.99 billones de pesos del trimestre anterior, según un informe de resultados publicado el miércoles.



Fitch Ratings rebajó la calificación de la compañía dos niveles el mes pasado, a solo un escalón por encima de grado especulativo.



Si bien López Obrador prometió apoyar la compañía al principio de su campaña, los inversionistas se han sentido decepcionados por el hecho de que su Administración no haya inyectado fondos nuevos.



El ajuste de cinturón de Pemex ha resultado contraproducente porque tendría que invertir en nuevos proyectos para frenar el declive de su producción y aumentar los ingresos.



El director financiero, Alberto Velázquez, no logró dar un mensaje claro durante una gira de inversionistas de Nueva York este año, y un paquete financiero del Gobierno resultó decepcionante, aumentando el temor de que Pemex no lograría evitar nuevas rebajas de calificación con la nueva Administración.



El Gobierno ha suspendido nuevas empresas conjuntas con Pemex en yacimientos de petróleo, lo que crea incertidumbre sobre cómo desarrollarán áreas en las que no cuenta con recursos o conocimientos técnicos por sí sola.



La producción de crudo de Pemex se ha reducido en casi la mitad desde el pico del 2004. Sus seis refinerías operan aproximadamente a una tercera parte de su capacidad, perdiendo más dinero con cada barril extra de petróleo que procesan.