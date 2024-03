¿Qué es el tratamiento de quimioterapia preventiva que lleva Kate Middleton?

Catalina, Princesa de Gales, quien el viernes anunció un diagnóstico de cáncer, dijo que está recibiendo quimioterapia preventiva, un tratamiento que se administra después de la cirugía con la esperanza de que aumente las probabilidades de curación.

El hecho de que la princesa esté recibiendo quimioterapia preventiva sugiere que se trata de un cáncer curable, dijo Angela Jain, profesora asistente en el Departamento de Hematología y Oncología del Fox Chase Cancer Center en Filadelfia.

Esta quimioterapia, que los oncólogos llaman terapia "adyuvante", se administra de forma rutinaria después de la extirpación quirúrgica de un tumor durante varios meses o hasta un año, dijo Jain.

Los pacientes suelen recibir el tratamiento cada dos o tres semanas. No siempre evita que el cáncer regrese, pero puede aumentar las probabilidades de eliminar la enfermedad.

"No todos los cánceres necesitan quimioterapia después de la cirugía, pero algunos sí", dijo. "Y normalmente se administra ese tratamiento con la esperanza y la intención de que se trate de un cáncer curable, y que la quimioterapia reducirá el riesgo de que regrese".

Kate, de 42 años, madre de tres hijos y casada con el heredero al trono británico, el príncipe William, no reveló el tipo de cáncer ni su estadio. La princesa dijo que se sometió a una cirugía abdominal en enero por lo que se pensaba que era una afección no cancerosa. La cirugía fue exitosa, pero las pruebas posteriores a la operación encontraron cáncer, dijo en un comunicado en video hecho público el viernes.

Dijo también que se encuentra en las primeras etapas de ese tratamiento.

"Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu".

Los efectos secundarios pueden incluir fatiga, náuseas y un sistema inmunológico debilitado, pero la experiencia de los pacientes con la quimioterapia adyuvante ha mejorado en los últimos 20 años gracias a mejores medicamentos que previenen las náuseas y los vómitos. Y los pacientes pueden utilizar algo llamado protección fría para evitar o reducir la caída del cabello.

"Ahora simplemente somos mejores que antes para controlar los síntomas", dijo Jain.

En general, las terapias contra el cáncer han mejorado en las últimas décadas, lo que ha contribuido a una disminución de las tasas de mortalidad en países como el Reino Unido.

En Estados Unidos, la tasa de mortalidad por cáncer se ha reducido en un tercio desde 1991, incluso cuando los casos de algunos cánceres comunes están aumentando y la enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte. El pronóstico de un paciente depende en gran medida del tipo de cáncer y del estadio en el que se encuentra.





RIESGO LATENTE

Encontrar cáncer incidentalmente durante una cirugía es poco común, pero no inaudito, dijeron los oncólogos. Los cánceres incidentales se descubren en aproximadamente el 4 por ciento de las cirugías abdominales realizadas por lo que se cree que son afecciones no cancerosas, dijo Yuman Fong, cirujano oncológico del centro oncológico City of Hope en Duarte, California.

Los cánceres que se pueden encontrar durante una cirugía abdominal incluyen cánceres ginecológicos como el cáncer de ovario o el cáncer gastrointestinal, dijeron los oncólogos. El cáncer de colon y el cáncer de ovario son dos de los tipos de tumores más comunes en los que se administra quimioterapia de forma rutinaria después de la cirugía.

"Hay muchas cosas en el abdomen que podrían volverse cancerosas", dijo Christina Annunziata, vicepresidenta senior de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

"Se podría suponer que si se llama quimioterapia preventiva no hay cáncer visible en este momento, por lo que es un buen pronóstico".

Los cánceres, incluidos el colorrectal, el de mama, el de estómago y el de útero, están aumentando entre las personas menores de 50 años en los Estados Unidos y en el extranjero, a menudo denominados cánceres de aparición temprana. Los casos siguen siendo relativamente raros, pero las tasas de diagnósticos en los Estados Unidos para personas menores de 50 años han aumentado alrededor de un 13 por ciento entre 2000 y 2019, según muestran datos del Instituto Nacional del Cáncer.

"Creo que esta actualización de la princesa Kate realmente nos recuerda a todos que el cáncer puede afectar a personas jóvenes y sanas", dijo Matthew Strickland, oncólogo médico del Mass General Cancer Center en Boston, que se especializa en cánceres gastrointestinales.

Strickland ha visto la tendencia entre sus propios pacientes. Los investigadores están analizando una variedad de posibles factores que contribuyen a explicar el aumento, incluidos cambios en la actividad física, la obesidad, la dieta o las toxinas ambientales. Algunos sospechan que los antibióticos u otros factores han afectado los microbiomas de los pacientes, aumentando el riesgo.

Grupos médicos en los Estados Unidos han reducido las edades iniciales recomendadas para detectar el cáncer colorrectal a los 45 años, y el cáncer de mama a los 40 años, para tratar de detectar más casos antes.

Las personas con mayor riesgo debido a antecedentes familiares u otros factores deberían considerar la posibilidad de hacerse pruebas de detección antes, dijeron los oncólogos.

"Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, cualquiera que sea su forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza", dijo Catalina el viernes. "Usted no está solo".