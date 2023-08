Padece estrés laboral el 75% de los empleados en México

En el País, el 75 por ciento de las personas padece estrés laboral, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual puede derivar en ausentismo y depresión entre los colaboradores.

FATIGA

De acuerdo con el organismo, la fatiga por estrés laboral supera los niveles que reportan otros países como China y Estados Unidos.

"Que 75 por ciento de trabajadores reportaran el año pasado síntomas de estrés laboral, es una cifra alarmante. Una de las sintomatologías más importantes a causa del estrés es un estado de indefensión que para los trabajadores se presenta por un pensamiento recurrente de que no importa lo que haga, su situación actual no va a cambiar.

"Si un trabajador lleva uno o tres meses en un estado de indefensión, puede presentar síntomas depresivos", comentó Francisco Díaz, psicólogo clínico, con experiencia en el campo laboral.

Expuso que dicho estado mental genera ausentismo en las empresas o la renuncia del trabajador.

"Hay una sensación absoluta de que su trabajo no vale la pena, se crea un clima laboral bastante complicado para todos", afirmó.

El experto opinó que dicho estado mental se manifiesta con ausencias, reportes constantes de enfermedad o la solicitud de permisos.

"El colaborador no se siente feliz, piensa que el trabajo no le llena. Hay que hacer un esfuerzo para que el trabajador no piense que está trabajando por dinero, sino por motivación, por crecimiento", subrayó.

La cifra presentada por el IMSS es similar a la que reflejaron los resultados de una encuesta que aplicó OCC Mundial, portal de ofertas de empleo.

Según el estudio, en el País, siete de cada 10 personas se sienten estresadas en su trabajo, debido a cuestiones como la carga laboral, liderazgos deficientes y una mala organización en la empresa.

Una de las principales reflexiones del análisis es que los niveles de estrés han crecido en los últimos tres años, ya que en el 2021, el 63 por ciento de los encuestados declaró sentirse estresado. Es decir, hubo un crecimiento de 7 puntos porcentuales en este indicador en 2023.